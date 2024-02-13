Перевод пенсионных накоплений в НПФ впервые признан незаконным без суда

Заявление жительницы Подмосковья поступило в декабре 2023 года. По словам финуполномоченного Татьяны Савицкой, гражданка сообщила, что, согласно выписке по пенсионному счету, полученной через Госуслуги, пенсионные накопления с 2018 года находились не в ПФР (сейчас — СФР), а в НПФ, с которым она не заключала договор. Почерковедческая экспертиза подписей в договоре и в заявлении о смене страховщика установила, что они поддельные.