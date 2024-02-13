Пекин выступил против санкций в отношении компаний КНР из-за сотрудничества с РФ

«Китай решительно выступает против применения незаконных санкций или “юрисдикции длинной руки” в отношении Китая из-за сотрудничества между КНР и РФ», — говорится в заявлении МИД, предоставленном ТАСС.
В ведомстве указали, что китайские и российские предприятия осуществляют штатные обмены и сотрудничество. Их взаимодействие не нацелено на другие страны и «не должно подвергаться вмешательству или влиянию третьих сторон».
МИД отметил, что Китай «примет необходимые меры для решительной защиты законных прав и интересов китайских предприятий».
Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на имеющийся в распоряжении проект документа сообщило, что Европейский союз предложил странам — членам сообщества ввести торговые ограничения в отношении двух десятков компаний, включая три компании из материкового Китая, за сотрудничество с Россией. Согласно документу, ограничения коснутся технологических компаний и компаний по производству электроники, которые «содействуют усилению России в военной и технологической сферах или развитию сектора обороны и безопасности России». Рестрикции будут введены также в отношении фирм из Гонконга, Индии, Казахстана, Сербии, Таиланда, Турции и Шри-Ланки.