Пекин выступил против санкций в отношении компаний КНР из-за сотрудничества с РФ

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на имеющийся в распоряжении проект документа сообщило, что Европейский союз предложил странам — членам сообщества ввести торговые ограничения в отношении двух десятков компаний, включая три компании из материкового Китая, за сотрудничество с Россией. Согласно документу, ограничения коснутся технологических компаний и компаний по производству электроники, которые «содействуют усилению России в военной и технологической сферах или развитию сектора обороны и безопасности России». Рестрикции будут введены также в отношении фирм из Гонконга, Индии, Казахстана, Сербии, Таиланда, Турции и Шри-Ланки.