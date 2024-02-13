Обзор российского рынка на 13 февраля

Новости, ожидания и торговые идеи. Во вторник утором настроения на мировых рынках позитивные: японский индекс Nikkei 225 растет на 2,7%, китайские рынки закрыты в связи с празднованием нового года по лунному календарю. Позитивный новостной фон формируется вокруг бумаг ВК (VKCO 671,8 ₽, +1,97%), целевой ориентир по которым у нас составляет 800 ₽ за бумагу. Компания приобрела 70% в структуре компании-разработчика red_mad_robot, чтобы усилить внутреннюю команду разработчиков, в том числе для других проектов. Объём нативной рекламы бизнеса на «VK Видео» превысил 1 млрд руб. Ранее Роскомнадзор предварительно оценил объем рынка интернет-рекламы в 2023 году в размере 563 млрд руб. (в 2022 году объем составил 520 млрд руб. по данным АРИР).