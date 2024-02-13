Минфин сообщил об идее упростить регистрацию бизнеса иностранцами

Правительство сейчас плотно занимается формированием юридической основы для технологического развития, для этого, в частности, утверждена таксономия проектов технологического суверенитета, идет подготовка изменений в закон о государственно-частном партнерстве, отмечает председатель совета Торгово-промышленной палаты по финансово-промышленной и инвестиционной политике Владимир Гамза. «Все это требует огромного объема инвестиций — такого, которого не было никогда в стране. По моим оценкам, чтобы выполнить все эти проекты, в год надо привлекать не менее 10−15 трлн руб. Понятно, что нужны любые источники финансирования, в том числе прямые иностранные инвестиции», — говорит он. Начиная с 2022 года Банк России закрыл статистику по прямым иностранным инвестициям.