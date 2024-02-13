Минэнерго США ждет роста спотовых цен на газ в стране в 2024—2025 годах

Потребление газа в США увеличится во всех секторах в 2024 году, за исключением промышленного сектора, где может немного снизиться, прогнозируют в ведомстве. В 2024 году потребление газа для производства электроэнергии возрастет на 11% по сравнению со средним показателем за предыдущие пять лет (электростанции, работающие на газе, ежегодно обеспечивают около 40% выработки электроэнергии в США).