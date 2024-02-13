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Минэнерго США ждет роста спотовых цен на газ в стране в 2024—2025 годах

ТАСС, 13 февраля. Спотовые цены на газ в США в 2024—2025 годах окажутся выше по сравнению с 2023 годом из-за роста спроса, считают в Управлении энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

«Мы ожидаем, что спотовая цена на природный газ на Henry Hub в США в 2024 и 2025 годах будет в среднем выше, чем в 2023 году, но останется ниже $3 за миллион британских тепловых единиц. Мы прогнозируем рост цен на природный газ, поскольку спрос на природный газ будет расти быстрее, чем предложение, в 2024 году», — сказано в отчете организации.

В 2024 году спрос может увеличиться на 2,3 млрд куб. футов в сутки, а предложение останется относительно неизменным. В 2025 году спрос и предложение будут расти аналогичными темпами.

Потребление газа в США увеличится во всех секторах в 2024 году, за исключением промышленного сектора, где может немного снизиться, прогнозируют в ведомстве. В 2024 году потребление газа для производства электроэнергии возрастет на 11% по сравнению со средним показателем за предыдущие пять лет (электростанции, работающие на газе, ежегодно обеспечивают около 40% выработки электроэнергии в США).

Спрос на газ в жилом и коммерческом секторах в 2024 году будет на 5% выше, чем в 2023 году, подчеркнули в Минэнерго США.