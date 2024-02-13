Кто квал, а кто нет. Будет ли компромисс ЦБ и инвесторов

Без более строгих требований к статусу квалифицированных инвесторов обойтись нельзя, считают в ЦБ РФ. По мнению регулятора, граждан надо предупреждать о рисках инвестирования в сложные инструменты. Для этого предлагают повысить требования к размеру активов таких физлиц.
Регулятор считает необходимым повысить размер имущественного порога (сумму всех активов) для гражданина, который хочет получить статус квалифицированного инвестора. Порог планируется повысить с 1 января 2025 года с нынешних 6 млн до 12 млн рублей, а с 1 января 2026 года — до 24 млн рублей.
Квалифицированные инвесторы владеют более 70% активов на рынке ценных бумаг России, подсчитала ранее НАУФОР (Национальная ассоциация участников фондового рынка).
По результатам первой половины 2023 года, «квалы» держали около 73% активов на брокерском обслуживании на общую сумму в 5,8 трлн рублей. Но в численном выражении их доля не превышает 1,8% от общего количества клиентов, подсчитали в ЦБ РФ.
НАУФОР 7 февраля выступила против ужесточения имущественных требований для получения статуса квалифицированного инвестора, направив в Банк России замечания к проекту указания «О признании лиц квалифицированными инвесторами», который был опубликован регулятором для обсуждения в конце января. Требования планируется ужесточить к новым претендентам на получение статуса.
Для чего нужен статус
В России большинство граждан или помнят сами, или слышали от знакомых и родственников, а кто-то — даже испытал на себе — истории разорения путем участия в финансовых пирамидах. Это происходило, как заявляли тогда власти, из-за непонимания работы финансовых инструментов.
Эпоху различных «МММ» в начале нулевых сменили валютные ипотеки: россияне, получая в большинстве своем зарплату в рублях, брали кредит под жилье в валюте, пытаясь сэкономить на выплате процентов. Если жилищный кредит в рублях в 2009—2010 годах можно было оформить под 15−17% годовых, то в долларах или швейцарских франках ставки были на 1−3% ниже.
Но когда в 2014—2015 годах российская валюта начала стремительно дешеветь, то «валютные ипотечники» оказались в ловушке: в пересчете на рубли их долги выросли в два раза. Это больше, чем стоимость приобретенного жилья.
Новый компромисс
Руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута допустил возможность дополнения требований компромиссным вариантом: возможна комбинация разных критериев для владельца статуса «квала».
Так, при имущественном пороге в 6 млн рублей квалифицированным инвесторам будут предлагать усложненные тесты для покупки выбранного инструмента. В этом случае «квал» должен доказать понимание выбранного инвестиционного продукта и только после успешной сдачи теста купить инструмент.
Но в целом ЦБ РФ настроен решительно — действующие критерии получения статуса «квалифицированного инвестора» потенциально ведут к большим потерям. Порог надо повышать.
«Нам хотелось бы, чтобы закон был принят как можно скорее, чтобы мы могли реализовать в том числе то, о чем договорились с рынком в части сочетания критериев. У нас нет никакого желания и необходимости как-либо ужесточать требования к приобретению сложных инструментов, когда человек понимает, что он приобретает. Нас смущает ситуация именно неосмысленных сделок с инструментами, которые могут нести риски потерь всего, что ты туда вложил», — рассказал Михаил Мамута 7 февраля в кулуарах VII Конференции ФИНФИН по финансовой грамотности и финансовой доступности.
«Мы договорились, что должны обеспечить синхронизацию этих требований с теми нормами, которые есть в новом законе. И мы готовы это сделать, но просто для этого надо, чтобы закон был принят», — отметил Мамута.
«Это разумное предложение, так как квалификационный ценз инвестора не должен сильно склоняться в сторону обеспеченности денежными активами, — комментирует Владимир Рожанковский, экономист и управляющий директор Trade123. — Практика показывает, что нередки случаи потери крупных капиталов на рынках, в ситуациях, когда управление портфелями осуществлялось сотрудниками с ограниченным практическим опытом и пониманием глубины рисков — в частности, при маржинальной торговле. Лично я склонен оценивать важность денежного обеспечения инвестиций и профессионально-практических навыков инвестора равнопропорционально».
Кто останется на рынке
По оценке НАУФОР, количество вкладчиков, которые могли начать инвестировать в биржевые инструменты, и потенциально имеющих возможность сейчас получить статус квалифицированного инвестора за счет размера своих вкладов (6 млн рублей) составляет не более 605 тыс. человек.
Если ЦБ поднимет порог с 6 млн до 24 млн рублей это количество снизится до 91 тыс. человек.
Как сообщал по итогам третьего квартала 2023 года Банк России в своем отчете «Тенденции сегмента индивидуальных инвестиционных счетов», по состоянию на конец квартала число ИИС составило 5,7 млн единиц. Значительное число ИИС на брокерском обслуживании остается пробными (пустые счета или счета с остатком менее 10 тысяч рублей, которые были открыты не по инициативе клиента, а автоматически, при открыы счета в банке или у брокера — прим.ред.). «В частности, данные отчетности некредитных финансовых организаций показывают, что доля пустых брокерских ИИС на конец квартала составила 68%, еще у 6% счетов остаток не превысил 10 тыс. рублей», отмечалось в документе.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».