Кто квал, а кто нет. Будет ли компромисс ЦБ и инвесторов

«Нам хотелось бы, чтобы закон был принят как можно скорее, чтобы мы могли реализовать в том числе то, о чем договорились с рынком в части сочетания критериев. У нас нет никакого желания и необходимости как-либо ужесточать требования к приобретению сложных инструментов, когда человек понимает, что он приобретает. Нас смущает ситуация именно неосмысленных сделок с инструментами, которые могут нести риски потерь всего, что ты туда вложил», — рассказал Михаил Мамута 7 февраля в кулуарах VII Конференции ФИНФИН по финансовой грамотности и финансовой доступности.