Капитализация «Диасофта» по итогам IPO на Мосбирже составила ₽47,25 млрд

Российский разработчик софта для финансового сектора «Диасофт» подвел итоги IPO на Московской бирже, говорится в сообщении компании. Размещение прошло по цене ₽4500 за акцию, что соответствует верхней границе ценового диапазона ₽4000−4500. По оценкам компании, ее капитализация на момент начала торгов равна ₽47,25 млрд.
Старт торгов — 13 февраля около 16:00 мск. Торговый код — DIAS.
По результатам IPO доля акций в свободном обращении (free-float) составит 8%. Основную часть базового размера IPO составили первичные акции в рамках дополнительной эмиссии — до 500 тыс. бумаг (5% от уставного капитала).
Действующие акционеры продали еще 3% (300 тыс. бумаг). Общий объем размещения — с учетом предоставленного акционерами стабилизационного пакет в 15% от базового объема IPO — составил ₽4,14 млрд.
В размещении приняли участие свыше 100 тыс. розничных инвесторов. Доли институциональных и частных инвесторов были распределены примерно поровну. Также также до 20% общего размера IPO было аллоцировано на ключевых сотрудников и бизнес партнеров.
Сбор заявок изначально был заявлен с 7 по 14 февраля. Однако позднее «Диасофт» сократил этот срок до 12 февраля. Компания объяснила решение повышенным интересом со стороны институциональных и розничных инвесторов.
Ценовой диапазон размещения «Диасофт» был установлен в коридоре от ₽4000 до ₽4500 за акцию, что соответствовало оценке бизнеса в размере от ₽40 млрд до ₽45 млрд без учета средств, привлеченных на IPO.
О планах выйти на биржу компания объявила 1 февраля. Привлеченные в ходе IPO средства «Диасофт» направит на реализацию стратегии долгосрочного роста, при этом обеспечивая более высокие объемы дивидендных выплат в ближайшие годы.
Дивидендная политика компании предполагает выплату не менее 80% EBITDA группы в 2024—2025 году, а с 2026 года — не менее 50% EBITDA. Периодичность выплат — на ежеквартальной основе. Совет директоров «Диасофт» 6 февраля рекомендовал дивиденды по итогам 2023 года в размере ₽75,68 на акцию.
С учетом того, что финансовый год у компании сдвинут, это выплаты за третий финансовый квартал, который приходится на период с 1 октября по 31 декабря 2023 года. Последний день для покупки бумаг под дивиденды — 20 марта.
«Диасофт» более 30 лет разрабатывает ПО для финансового сектора. Среди ее клиентов — крупнейшие российские банки, страховые компании и управляющие компании. В апреле 2020 года IT-компания была включена в перечень системообразующих организаций российской экономики в сфере информации и связи.