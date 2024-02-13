Инфляция в США в январе замедлилась до 3,1% в годовом исчислении

ВАШИНГТОН, 13 февраля. /ТАСС/. Потребительские цены в Соединенных Штатах выросли по итогам января на 3,1% в годовом исчислении. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Министерством труда США.
В декабре 2023 года этот показатель составил 3,4%, в ноябре — 3,1%, в октябре — 3,2%, в сентябре и августе — 3,7%, июле — 3,2%, июне — 3%. В месячном выражении потребительские цены в январе выросли на 0,3%.
Спустя больше года (в июне 2022 года инфляция составляла 9,1%) после того, как цены взлетели до максимальных отметок за последние четыре десятилетия в США, инфляция на все виды товаров и услуг значительно снизилась.
Инфляция в США превышает целевой показатель в 2% Федеральной резервной системы, выполняющей функции центрального банка страны. Как отмечает газета The Washington Post, инфляция в 2023 году «снижалась гораздо быстрее, чем кто-либо ожидал».