Forbes: семья Уолтон возглавила рейтинг богатейших династий США

Как пишет журнал, состояние семьи Уолтон оценивается в $267 млрд. За последнее десятилетие представители династии продали акции Walmart на сумму около $22 млрд, а также пожертвовали $11 млрд. Несмотря на это, семь из них по-прежнему владеют порядка 45% акций розничного гиганта. Вклад в состояние семьи также вносят семь спортивных клубов (включая Los Angeles Rams и Arsenal).