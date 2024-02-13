Бизнес предупредил о дефиците чая в Британии из-за атак хуситов

Руководители предприятий розничной торговли в беседе с изданием заявили, что сбои носят временный характер, а их влияние на потребителей будет минимальным. Однако эксперты в сфере логистики, с которыми пообщалась газета, отметили, что напряженность в Красном море может вызвать рост цен, «шринкфляцию» (уменьшение содержимого упаковок при сохранении цены) и повлиять на доступность отдельных продуктов в ближайшие месяцы.