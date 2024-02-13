Бизнес из России заявил о более масштабных проблемах с платежами в Турции

На турецкие банки оказывается «достаточно серьезное давление» со стороны США и европейских регуляторов, добавил Алексей Егармин. «Банки становятся заложниками этой ситуации, потому что там разговор идет как по линии акционеров, потому что там очень много акционеров из так называемых недружественных стран, так и по линии внешних регуляторов, которые ставят их перед выбором: если вы будете работать с российскими компаниями, то мы у вас, например, прекратим корреспондентские отношения с Европой. Тогда получится, что банк сможет работать только в Турции. Турция — достаточно сильно развитая торговая страна, для них это существенные препятствия для их торговых операций, потому что они всегда работали с Европой», — рассказал он.