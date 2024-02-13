Банки РФ в 2023 году предотвратили мошеннические хищения на 5,8 трлн рублей

«В 2023 году банки предотвратили мошеннические хищения на 5,8 трлн рублей. Тем не менее злоумышленникам удалось провести 1,17 млн успешных операций (на 33% больше, чем в 2022 году) и украсть 15,8 млрд рублей. Одна из возможных причин — более адресные и подготовленные атаки телефонных мошенников», — сообщил ЦБ.