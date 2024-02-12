В России стало дороже ходить на свидания

В расчете индекса Tinkoff Romantic Index учитывались траты россиян на среднестатистическое свидание. В состав свидания входят: ужин в кафе или ресторане на двоих, билеты в кино, цветы и две поездки на такси.
Так, в 2024 году стоимость свидания вырастет на 10% по сравнению с предыдущим годом и составит 6094 рублей. При этом инфляция в России за 2023 год, по данным Росстата, составила 7,42%. За последние 5 лет Tinkoff Romantic Index вырос на 42%.
Для москвичей свидание на 14 Февраля обойдется дороже всего — 9185 рублей. Жители Санкт-Петербурга и Уфы потратят на свидание в среднем 7206 и 6607 рублей соответственно. В пятерку лидеров по стоимости свидания также вошли Краснодар и Ростов-на-Дону, где индекс составит 6562 и 6287 рублей соответственно. Жителям Перми по-прежнему дешевле всего обходится отметить праздник — стоимость среднестатистического свидания составит 4919 рублей.
Лидером по росту стоимости свидания в 2024 году стала Уфа — за год индекс вырос на 18%. На втором месте по росту показателя Красноярск и Краснодар по 15%. Меньше всего индекс вырос в Ростове-на-Дону и Волгограде — 4% и 6% соответственно.
С 14 февраля прошлого года средние чеки выросли во всех категориях, но наибольший рост произошел в категории «Такси» и составил 25%.