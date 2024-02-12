В России стало дороже ходить на свидания

Так, в 2024 году стоимость свидания вырастет на 10% по сравнению с предыдущим годом и составит 6094 рублей. При этом инфляция в России за 2023 год, по данным Росстата, составила 7,42%. За последние 5 лет Tinkoff Romantic Index вырос на 42%.