В МВФ заявили, что экономика России твердо находится на «территории позитивного роста»

ВАШИНГТОН, 12 февраля. /ТАСС/. Российская экономика твердо находится в настоящий момент «на территории позитивного роста». Об этом заявила первый заместитель директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Гита Гопинат.
«Знаете, мы твердо стоим на территории позитивного роста. Она работает лучше, чем мы ожидали», — сказала Гопинат, комментируя состояние экономики России в открытом онлайн-интервью еженедельнику Foreign Policy. «Рост [экономики] России оказался сильнее, чем мы ожидали», — подтвердила первый заместитель главы МВФ.
При этом она напомнила, что фонд в своем январском обновлении к докладу о перспективах развития мировой экономики пересмотрел в сторону повышения прогнозы по росту ВВП РФ. По новым оценкам МВФ, рост российского ВВП составит 2,6% в нынешнем году и 1,1% — в 2025-м. Как указали в фонде, пересмотр оценки в сторону улучшения на этот год «отражает влияние более значительного, чем ожидалось, роста в 2023 году, связанного с высокими военными расходами и частным потреблением, поддерживаемым ростом зарплат в условиях рынка труда с высоким спросом на рабочую силу». Специалисты отметили, что в России в 2023 году также «имело место смягчение бюджетно-налоговой политики».
По словам Гопинат, «была некоторая критика в адрес МВФ в прошлом году», связанная с его якобы чрезмерно оптимистичными прогнозами по России. «Однако, думаю, все теперь пришли к пониманию того, что речь идет о подлинных числах (ключевых экономических показателях — прим. ТАСС)», — подчеркнула замруководителя фонда.
Она также утверждала, что речь идет об «экономике, которая перегревается». «Вопрос в том, что произойдет в среднесрочной перспективе. И есть значительная неопределенность», — считает Гопинат. С ее точки зрения, «потенциал сокращения роста» ВВП России заключается в оттоке человеческого капитала и ограниченной способности страны импортировать высокотехнологичную продукцию. «Но, опять-таки, я бы сказала, что тут есть высокая неопределенность, [дальнейшее] зависит от развития ситуации в следующие месяцы», — заявила Гопинат. Она ушла от прямого ответа на вопрос о том, оказались ли санкции Запада неэффективными. России удается «экспортировать большие объемы нефти, несмотря на [западный] потолок цен», в связи с этим есть значительные доходы от таких поставок, сказала замглавы МВФ. «Это военная экономика, и бюджетные расходы довольно высоки», — полагает она.
Как заявил 12 февраля президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам, рост российской экономики в 2023 году оказался выше среднемировых темпов, ВВП страны вырос на 3,6%. Он отметил, что в мире этот показатель составляет в среднем 3%, а экономика развитых государств растет в среднем на 1,5%.