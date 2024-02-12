В МВФ заявили, что экономика России твердо находится на «территории позитивного роста»

Она также утверждала, что речь идет об «экономике, которая перегревается». «Вопрос в том, что произойдет в среднесрочной перспективе. И есть значительная неопределенность», — считает Гопинат. С ее точки зрения, «потенциал сокращения роста» ВВП России заключается в оттоке человеческого капитала и ограниченной способности страны импортировать высокотехнологичную продукцию. «Но, опять-таки, я бы сказала, что тут есть высокая неопределенность, [дальнейшее] зависит от развития ситуации в следующие месяцы», — заявила Гопинат. Она ушла от прямого ответа на вопрос о том, оказались ли санкции Запада неэффективными. России удается «экспортировать большие объемы нефти, несмотря на [западный] потолок цен», в связи с этим есть значительные доходы от таких поставок, сказала замглавы МВФ. «Это военная экономика, и бюджетные расходы довольно высоки», — полагает она.