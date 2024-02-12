В Чехии заявили о выгоде России из-за введенного США моратория на экспорт СПГ

«Без долгосрочного роста поставок СПГ мировые цены на газ могут начать расти в конце десятилетия, что не является хорошей новостью для стран, которые сделали ставку на этот ресурс, таких как Германия или Чехия. И в конечном итоге от этого может выиграть Россия, которая пытается увеличить производство сжиженного газа», — говорится в материале от 8 февраля.