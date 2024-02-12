В Чехии заявили о выгоде России из-за введенного США моратория на экспорт СПГ

По его мнению, решение американского лидера о запрете экспорта газа связано с желанием понравиться «левым» избирателям. Однако этот мораторий может негативно сказаться на некоторых участниках Евросоюза, считает журналист.
«Без долгосрочного роста поставок СПГ мировые цены на газ могут начать расти в конце десятилетия, что не является хорошей новостью для стран, которые сделали ставку на этот ресурс, таких как Германия или Чехия. И в конечном итоге от этого может выиграть Россия, которая пытается увеличить производство сжиженного газа», — говорится в материале от 8 февраля.
Администрация Байдена объявила о временной паузе в одобрении решений по экспорту СПГ с 26 января. Как объяснил американский президент, это было сделано из-за климатических изменений, которые несут угрозу. Во время действия паузы администрация Байдена будет отслеживать влияние запроса на энергетическую безопасность США, окружающую среду и цены на энергоносители.
9 февраля обе палаты конгресса США осудили введенные администрацией президента страны Джо Байдена ограничения на выдачу разрешений на экспорт СПГ. Авторы документа обвинили руководство Соединенных Штатов в политизации энергетической политики.
В тот же день газета The Wall Street Journal написала со ссылкой на источники, что Байден поручил приостановить экспорт СПГ в конце января под давлением миллиардеров, таких как Рокфеллеры.
11 февраля стало известно, что по итогам первых девяти месяцев 2023 года поставки СПГ из РФ во Францию увеличились на 41% к аналогичному периоду 2022-го.
Тем временем в конце ноября 2023 года вице-премьер Александр Новак в рамках выставки-форума «Россия» сообщил, что к 2030 году в стране планируется выйти на уровень производства СПГ порядка 100 млн т. Он подчеркнул, что стоит задача занять долю в 20% в мировом производстве.