США ожидают, что в марте нарастят добычу сланцевой нефти на 20 тыс. баррелей в сутки

Увеличение объемов извлечения ожидается в четырех из семи нефтеносных районов, где сосредоточена добыча трудноизвлекаемой нефти, указывается в отчете. Наибольший рост прогнозируется в Пермском бассейне, где среднесуточное производство сланцевой нефти в марте должно вырасти на 14 тыс. б/с, до 6,085 млн б/с. Кроме того, рост добычи на 1 тыс. баррелей ожидается в Найобрарской формации — до 712 тыс. б/с. В формации Игл-Форд показатель увеличится на 5 тыс. б/с, до 1,145 млн б/с, в Баккеновской формации — на 3 тыс. б/с, до 1,206 млн б/с.