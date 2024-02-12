«Силовые машины» выиграли иск против Вьетнама в арбитраже Сингапура

Кроме того, проигравшая сторона может ссылаться на то, что решение не может быть исполнено по причине того, что из-за действия санкций оно будет противоречить «публичному порядку» (public policy) страны, где решение приводится в исполнение. Впрочем, национальные суды зачастую не разрешают ссылаться на публичный порядок, если речь идет об односторонних санкциях (в отличие, например, от международных санкций ООН). В 2018 году международный арбитраж в Париже вынес решение в пользу иранской компании NGSC в споре с французской Sofregaz по поводу строительного контракта в Иране, прекращенного по причине различных санкций против страны. В 2019 году Sofregaz попросила парижский апелляционный суд отменить решение арбитража, ссылаясь на то, что проект не мог быть завершен из-за санкций. Однако в 2020 году суд отказал в этом ходатайстве, постановив, что односторонние санкции США не могут быть основанием, чтобы считать нарушенным международный публичный порядок Франции. В то же время суд посчитал, что резолюции ООН или нормативно-правовые акты Евросоюза, налагающие санкции на Иран, будут являться частью публичного порядка Франции, поскольку они направлены на содействие международной безопасности и миру.