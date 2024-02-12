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Российский рынок акций перешел к разнонаправленной динамике

Курс доллара на торгах Мосбиржи составлял 91,03 рубля, евро находился на уровне 98,18 рубля.
Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Российский рынок акций в начале торгов на Мосбирже перешел к разнонаправленной динамике ведущих индексов, свидетельствуют данные торгов.

По данным биржи на 10:00 мск, индекс Мосбиржи снижался на 0,02%, до 3 241,57 пункта, долларовый индекс РТС находился на уровне 1 121,76 пункта (-0,06%).

К 10:20 мск индекс Мосбиржи находился на уровне 3 243,34 пункта (+0,03%), а индекс РТС находился на отметке 1 122,29 пункта (-0,01%).

В то же время курс доллара на торгах Мосбиржи составлял 91,03 рубля (+0,14%), евро находился на уровне 98,18 рубля (+0,16%). Курс юаня равнялся 12,537 рубля (-0,27%).