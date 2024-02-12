Российские банки выплатили клиентам 200 млрд рублей кешбэка

Представители крупнейших банков отмечают, что выплаты и траты по программам лояльности значительно выросли по сравнению с 2022 годом, когда эти же банки выдали клиентам более 150 млрд руб. кешбэка.
Больше всего кешбэка клиентам начислил «Тинькофф» — за прошлый год банк вернул 83 млрд руб. кешбэка, или на 28% больше, чем в 2022 году. При этом 1 млрд руб. банк вернул за покупки через собственный способ оплаты Tinkoff Pay.
Клиенты Сбербанка списали на покупки 140 млрд бонусов по программе «СберСпасибо», или в 2,3 раза больше, чем годом ранее (60 млрд бонусов). Пересчет бонусов в рубли затруднителен, поскольку Сбербанк использует дифференцированную систему — курс обмена находится в диапазоне 0,5−0,8 ₽ за один бонус (в зависимости от подписки и пакета дополнительных услуг). При конвертации по нижней границе клиенты могли получить 70 млрд руб., при конвертации по верхней границе — 112 млрд руб. В Сбербанке за год число участников программы «СберСпасибо» выросло на 10 млн человек, до 78 млн.
Клиенты ВТБ списали 24,3 млрд начислений в бонусах и рублях, или на 6% больше уровня прошлого года. В мультибонусах банк перевел клиентам 22,8 млрд (плюс 12% по сравнению с 2022 годом), из них 7,4 млрд клиенты потратили на покупку товаров по программе, еще 11,1 млрд — обменяли на рубли в соотношении один бонус равен 0,85 ₽ (всего 9,4 млрд руб.). В ВТБ причиной роста начислений бонусов считают общее увеличение трат клиентов на фоне роста рынка.
Совкомбанк выплатил клиентам более 3,5 млрд руб. баллами, или на 10% больше, чем за 2022 год. В Промсвязьбанке объем начислений кешбэка вырос на 20% год к году. Альфа-банк и банк Дом.РФ выплатили в два раза больше кешбэка, чем в прошлом году. Абсолютные цифры в банках не представили.
В 2022 году клиенты банков чаще всего списывали бонусы на услуги, связанные со строительством и развлечениями. В 2023 году на их место пришли супермаркеты, кафе и рестораны. В Альфа-банке клиенты увеличили траты на 25% в супермаркетах, на 53% — в кафе и ресторанах. Эти траты вошли в топ-5 у Сбербанка, ВТБ, банка Дом.РФ.
Чаще всего клиенты получают кешбэк за повседневные покупки: в супермаркетах, на АЗС, за автоуслуги, товары для дома и ремонта, одежду и обувь, в аптеках, за путешествия, такси, транспорт и технику.
Анастасия Ларина.