Российские банки выплатили клиентам 200 млрд рублей кешбэка

Клиенты Сбербанка списали на покупки 140 млрд бонусов по программе «СберСпасибо», или в 2,3 раза больше, чем годом ранее (60 млрд бонусов). Пересчет бонусов в рубли затруднителен, поскольку Сбербанк использует дифференцированную систему — курс обмена находится в диапазоне 0,5−0,8 ₽ за один бонус (в зависимости от подписки и пакета дополнительных услуг). При конвертации по нижней границе клиенты могли получить 70 млрд руб., при конвертации по верхней границе — 112 млрд руб. В Сбербанке за год число участников программы «СберСпасибо» выросло на 10 млн человек, до 78 млн.