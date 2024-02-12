Роспатент заступился за права «Балтики» в странах бывшего СССР и Монголии

Как сообщает издание, Роспатент уведомил национальные патентные ведомства этих стран, что заключенные ранее сделки по передаче прав на линейку товарных знаков пивоваренной компании «Балтика» на территории этих государств трем иностранным юрлицам были оформлены ненадлежащим образом. Неназванное «лицо со стороны компании “Балтика” 19 июля 2023 г. передало права на линейку товарных знаков “Балтика” связанным с датским холдингом Carlsberg “Виста БиУай Ко” (Белоруссия), ООО “Карлсберг Азербайджан”, а также ТОО “Карлсберг Казахстан”» (работает в Казахстане, Узбекистане, Таджикистане, Монголии, Туркмении, Киргизии и на Украине), уточняют «Ведомости».
Как сообщается в письме, Кыргызпатент уже приостановил действия по регистрации лицензионного договора компании Karlsberg Kazakhstan. В Национальном патентно-информационном центре Таджикистана и в ведомстве по интеллектуальной собственности Монголии ответили, что ведомства не обладают информацией о заключении лицензионных договоров в отношении линейки товарных знаков «Балтика», однако уточнили, что готовы взаимодействовать по этому вопросу. В Национальном центре интеллектуальной собственности Белоруссии сообщили, что регистрация лицензионного договора уже состоялась, но сделку можно оспорить в Верховном суде, сообщают «Ведомости».
Роспатент пока не получал официальных ответов других сторон, отмечает издание.
О передаче «Балтики» во временное управление РФ
В марте 2022 года Carlsberg Group приняла решение о продаже своего бизнеса в России. 16 июля 2023 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о передаче активов Carlsberg Group в России во временное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество). В соответствии с распоряжением Росимущества с 17 июля президентом пивоваренной компании «Балтика» назначен Таймураз Боллоев.