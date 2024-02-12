Роспатент заступился за права «Балтики» в странах бывшего СССР и Монголии

Как сообщается в письме, Кыргызпатент уже приостановил действия по регистрации лицензионного договора компании Karlsberg Kazakhstan. В Национальном патентно-информационном центре Таджикистана и в ведомстве по интеллектуальной собственности Монголии ответили, что ведомства не обладают информацией о заключении лицензионных договоров в отношении линейки товарных знаков «Балтика», однако уточнили, что готовы взаимодействовать по этому вопросу. В Национальном центре интеллектуальной собственности Белоруссии сообщили, что регистрация лицензионного договора уже состоялась, но сделку можно оспорить в Верховном суде, сообщают «Ведомости».