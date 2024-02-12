Путин сообщил, что январский дефицит бюджета РФ оказался на 1,3 трлн ниже, чем год назад

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Январский дефицит бюджета в 2024 году оказался на 1,3 трлн рублей меньше, чем в 2023 году. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.
«Январский дефицит федерального бюджета составил 308 млрд рублей, — сказал он. — По моим данным, на 1,3 трлн рублей у нас сейчас меньше, чем в прошлом году. Это серьезный показатель».
Путин также передал слово главе Минфина РФ Антону Силуанову с просьбой прокомментировать данные. Министр отметил, что в 2023 году в январе были произведены большие расходы, поэтому дефицит был значительно выше.
По данным главы государства, региональные бюджеты также в целом сбалансированы. «В прошлом году был зафиксирован небольшой дефицит — 0,1% [ВВП], а в январе совокупные бюджетные доходы всех субъектов Федерации превысили расходы на 14 млрд рублей», — отметил он.
В совещании приняли участие премьер-министр РФ Михаил Мишустин, первый вице-премьер Андрей Белоусов, вице-премьер — глава аппарата кабмина Дмитрий Григоренко, помощник президента РФ Максим Орешкин, глава Минфина РФ Антон Силуанов, руководитель Центробанка Эльвира Набиуллина.