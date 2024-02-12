Назван регион, где россияне активнее всего снимали наличные в банкоматах в 2023 году

На втором месте по объему снятий в банкоматах расположился Северо-Западный федеральный округ. В его составе сразу несколько крупных туристических центров (Санкт-Петербург, Мурманск, Карелия), что также может объяснить спрос на сервис банкоматов у приезжих гостей, уточнили в пресс-службе банка. Средний чек снятия денег через банкомат здесь в 2023 году — 42 025 рублей, а пополнения счета — 13 490 рублей. Согласно статистике банка, соотношение операций внесения средств к снятию в 2023 году в СЗФО составило 77% к 23%.