МТС-банк за счет IPO весной 2024 года может привлечь до 15 млрд рублей

МТС-банк (входит в группу МТС) планирует провести первичное размещение акций (IPO) на Мосбирже весной 2024 года, сообщает Reuters со ссылкой на четыре источника. Кредитная организация в ходе IPO планирует привлечь до 15 млрд рублей. Однако два источника, которые знакомы с планами банка, уточняют, что МТС-банк хочет привлечь с рынка до 10−11 млрд рублей при учете оценки в 1,1−1,4 капитала.
Также один из собеседников агентства отметил, что при размещении будут участвовать только новые акции. «Как активно растущий банк мы не исключаем разные сценарии развития, однако о каких-либо конкретных планах говорить преждевременно», — заявили агентству в пресс-службе банка. Frank Media направили запрос в МТС-банк.
О том, что МТС-банк может выйти на биржу, еще в 2021 году говорил Владимир Евтушенков, крупнейший акционер инвестхолдинга АФК «Система», в периметр которого входят и МТС, и МТС-банк. Тогда планировалось, что IPO может состояться в 2022 году. Бизнесмен оценивал объем размещения более чем в $1 млрд, однако сделка не состоялась. При этом в конце 2023 года он отмечал, что IPO МТС-банка не состоится в 2024 году. Однако после этого стало известно, что МТС-банк рассматривает возможность проведения IPO в 2024 году. Банк планировал вывести на рынок миноритарную долю в этом году «при наличии окна», писал ранее РБК.
МТС-банк специализируется на розничном кредитовании. В феврале 2023 года МТС-банк попал под санкции США и Великобритании. Сейчас МТС-банк полностью принадлежит компании МТС. В свою очередь 42% МТС принадлежит АФК «Система».