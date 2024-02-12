МТС-банк за счет IPO весной 2024 года может привлечь до 15 млрд рублей

О том, что МТС-банк может выйти на биржу, еще в 2021 году говорил Владимир Евтушенков, крупнейший акционер инвестхолдинга АФК «Система», в периметр которого входят и МТС, и МТС-банк. Тогда планировалось, что IPO может состояться в 2022 году. Бизнесмен оценивал объем размещения более чем в $1 млрд, однако сделка не состоялась. При этом в конце 2023 года он отмечал, что IPO МТС-банка не состоится в 2024 году. Однако после этого стало известно, что МТС-банк рассматривает возможность проведения IPO в 2024 году. Банк планировал вывести на рынок миноритарную долю в этом году «при наличии окна», писал ранее РБК.