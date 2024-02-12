Мосбиржа обновит методику расчета своего основного индекса

Московская биржа подготовила новую редакцию методики расчета своего основного индекса и индекса широкого рынка. Она вступит в силу 21 февраля. Пересмотр составов индексов по новой методике будет в марте. Об этом сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе торговой площадки.
Новый подход формирования баз расчета индикаторов будут применять при достижении в индексах предельного количества акций: 50 — для индекса Мосбиржи, 100 — для индекса широкого рынка. Ранее включенные в базу расчета и соответствующие требованиям акции могут уступить место ценным бумагам, также соответствующим требованиям для включения в индексы, но с более высокими показателями капитализации в свободном обращении (free-float) и ликвидности.
Основной целью нововведения является предоставление возможности акциям с более высокими показателями free-float и ликвидности быть включенными в индексы биржи.