Мосбиржа обновит методику расчета своего основного индекса

Новый подход формирования баз расчета индикаторов будут применять при достижении в индексах предельного количества акций: 50 — для индекса Мосбиржи, 100 — для индекса широкого рынка. Ранее включенные в базу расчета и соответствующие требованиям акции могут уступить место ценным бумагам, также соответствующим требованиям для включения в индексы, но с более высокими показателями капитализации в свободном обращении (free-float) и ликвидности.