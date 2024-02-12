Молодые специалисты согласны на зарплату в 40−50 тысяч рублей

Опрошенные также рассказали, какой, по их мнению, должен быть стартовый уровень зарплаты. Так, большинство юных специалистов (44%) считают, что зарплата на первой работе должна составлять от 20 000 до 40 000 рублей, а 19% назвали сумму чуть выше — до 50 000 рублей. Еще 13% говорят о зарплатных ожиданиях в пределах 50 000 −70 000 рублей. Часть россиян полагают (6%), что оплата труда на старте должна достигать 70 000−90 000 рублей. Лишь по 4% респондентов указали, что ожидают на первом месте работы зарплаты по 90 000−120 000 или 120 000 и выше рублей.
При выборе одного основополагающего фактора почти четверть (23%) молодых россиян согласились бы остаться на одном месте работы на протяжении нескольких лет, если финансовые условия их полностью удовлетворят. Данный показатель чаще всего выбирался теми, кто окончил бакалавриат или находился в процессе обучения на нем (28%). Другими предпочтительными критериями также стали карьерные перспективы (17%), спокойная работа и минимум стресса (12%), свободное управление своим временем и удобный график (12%), а также комфортная и дружелюбная команда профессионалов (10%).
В тройке популярных сфер, в которых хотела бы работать молодежь 18−24 лет, лидируют IT, интернет, телеком (23%), искусство, мода, сфера развлечений (19%), образование, наука (14%). При этом сфера IT, интернета, телекома чаще выбирается мужчинами (30% против 15%), а искусство, мода, сфера развлечений и образование, наука — женщинами (27% и 11% соответственно).
Кроме того, более трети (39%) молодых специалистов отметили, что им интересна работа в различных областях промышленности: машиностроение и робототехника (6%), нефтегазовая отрасль (4%), электроэнергетика (4%), авиастроение (4%), химическая промышленность (4%), агропромышленность (4%), промышленность драгоценных металлов (3%), обрабатывающая промышленность (3%), легкая промышленность (3%), целлюлозно-бумажная промышленность (2%), судостроение (2%).