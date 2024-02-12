Молодые специалисты согласны на зарплату в 40−50 тысяч рублей

Опрошенные также рассказали, какой, по их мнению, должен быть стартовый уровень зарплаты. Так, большинство юных специалистов (44%) считают, что зарплата на первой работе должна составлять от 20 000 до 40 000 рублей, а 19% назвали сумму чуть выше — до 50 000 рублей. Еще 13% говорят о зарплатных ожиданиях в пределах 50 000 −70 000 рублей. Часть россиян полагают (6%), что оплата труда на старте должна достигать 70 000−90 000 рублей. Лишь по 4% респондентов указали, что ожидают на первом месте работы зарплаты по 90 000−120 000 или 120 000 и выше рублей.