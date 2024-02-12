Минсельхоз предложил увеличить квоту на экспорт зерна

Согласно проекту, Минсельхоз предлагает ввести на срок по 30 июня 2024 года отдельную квоту на экспорт за пределы Евразийского экономического союза пшеницы и меслина, ржи, ячменя и кукурузы на 4 млн т. Предполагается, что этот объем будет распределен между участниками внешнеторговой деятельности, у которых уже установлены разрешенные для экспорта объемы зерна в рамках основной квоты на период с 15 февраля по 30 июня.