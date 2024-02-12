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Минсельхоз предложил увеличить квоту на экспорт зерна

Министерство сельского хозяйства России предложило увеличить квоту на экспорт зерна в 2024 году на 4 млн т, до 28 млн т, следует из проекта постановления правительства, опубликованного на regulation.gov.ru.
Источник: AP 2023

Согласно проекту, Минсельхоз предлагает ввести на срок по 30 июня 2024 года отдельную квоту на экспорт за пределы Евразийского экономического союза пшеницы и меслина, ржи, ячменя и кукурузы на 4 млн т. Предполагается, что этот объем будет распределен между участниками внешнеторговой деятельности, у которых уже установлены разрешенные для экспорта объемы зерна в рамках основной квоты на период с 15 февраля по 30 июня.

27 декабря 2023 года правительство утвердило квоту на вывоз российского зерна на 2024 год в размере 24 млн т. В 2023 году квота была на уровне 25,5 млн т. С 1 декабря прошлого года власти запретили экспорт твердой пшеницы для стабилизации цен. Запрет будет действовать до 31 мая 2024 года.

В январе палата представителей США приняла законопроект, направленный на снижение зависимости от российской сельскохозяйственной продукции. Подведомственное Минсельхозу ФГБУ «Агроэкспорт» начало оценку влияния инициативы и собирает позиции участников рынка, создавая базу для международных споров. Часть экспертов ожидают роста дисконтов на российские зерно и масло.

Эрдни Кагалтынов