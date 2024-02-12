Минсельхоз предложил увеличить квоту на экспорт зерна

Согласно проекту, Минсельхоз предлагает ввести на срок по 30 июня 2024 года отдельную квоту на экспорт за пределы Евразийского экономического союза пшеницы и меслина, ржи, ячменя и кукурузы на 4 млн т. Предполагается, что этот объем будет распределен между участниками внешнеторговой деятельности, у которых уже установлены разрешенные для экспорта объемы зерна в рамках основной квоты на период с 15 февраля по 30 июня.
27 декабря 2023 года правительство утвердило квоту на вывоз российского зерна на 2024 год в размере 24 млн т. В 2023 году квота была на уровне 25,5 млн т. С 1 декабря прошлого года власти запретили экспорт твердой пшеницы для стабилизации цен. Запрет будет действовать до 31 мая 2024 года.
В январе палата представителей США приняла законопроект, направленный на снижение зависимости от российской сельскохозяйственной продукции. Подведомственное Минсельхозу ФГБУ «Агроэкспорт» начало оценку влияния инициативы и собирает позиции участников рынка, создавая базу для международных споров. Часть экспертов ожидают роста дисконтов на российские зерно и масло.
Эрдни Кагалтынов