Министр энергетики Австрии заявила о намерении расторгнуть договор с «Газпромом»

«Если поставщики газа не будут действовать по собственной инициативе, то необходимы юридические обязательства», — уточнила Леонор Гевесслер (цитата по APA).
Договор между OMV и «Газпромом» действует до 2040 года, что, по словам госпожи Гевесслер, стало причиной «зацементированной зависимости». К лету министр поручила Институту экономических исследований проанализировать экономические последствия расторжения контракта и риски длительной зависимости от российского газа.
Леонор Гевесслер раскритиковала австрийские энергетические компании за то, что они не закупают достаточное количество природного газа в других странах. Она также выступила за новую стратегию безопасности, согласно которой страна прекратит использовать газ из России с 2028 года. Летом прошлого года на долю России приходилась половина закупаемого Австрией газа. При этом в конце декабря 2022 года доля российского газа составляла около 70%.
Депутат от оппозиционной Австрийской партии свободы (FPO) Аксель Кассеггер раскритиковал предложение министра энергетики. «Прекращение контрактов на поставку газа станет очередным выстрелом в колено и еще больше ускорит инфляцию и загонит бизнес в стену», — приводит OTS заявление политика.
В декабре 2023 года президент России Владимир Путин подписал указ о продаже доли OMV и немецкой Wintershall Dea в совместных предприятиях с «Газпромом». Австрийская компания назвала решение экспроприацией и заявила, что рассматривает шаги по защите своих прав.
Петр Бузлаев