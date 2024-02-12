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Министр энергетики Австрии заявила о намерении расторгнуть договор с «Газпромом»

Министр энергетики Австрии Леонор Гевесслер заявила о планах изучить варианты выхода из контрактов на поставку газа между австрийской OMV и российским «Газпромом» (MOEX: GAZP). Она добавила, что министерство намерено обязать компании сокращать долю газа из России в их закупках.
Источник: РИА "Новости"

«Если поставщики газа не будут действовать по собственной инициативе, то необходимы юридические обязательства», — уточнила Леонор Гевесслер (цитата по APA).

Договор между OMV и «Газпромом» действует до 2040 года, что, по словам госпожи Гевесслер, стало причиной «зацементированной зависимости». К лету министр поручила Институту экономических исследований проанализировать экономические последствия расторжения контракта и риски длительной зависимости от российского газа.

Леонор Гевесслер раскритиковала австрийские энергетические компании за то, что они не закупают достаточное количество природного газа в других странах. Она также выступила за новую стратегию безопасности, согласно которой страна прекратит использовать газ из России с 2028 года. Летом прошлого года на долю России приходилась половина закупаемого Австрией газа. При этом в конце декабря 2022 года доля российского газа составляла около 70%.

Депутат от оппозиционной Австрийской партии свободы (FPO) Аксель Кассеггер раскритиковал предложение министра энергетики. «Прекращение контрактов на поставку газа станет очередным выстрелом в колено и еще больше ускорит инфляцию и загонит бизнес в стену», — приводит OTS заявление политика.

В декабре 2023 года президент России Владимир Путин подписал указ о продаже доли OMV и немецкой Wintershall Dea в совместных предприятиях с «Газпромом». Австрийская компания назвала решение экспроприацией и заявила, что рассматривает шаги по защите своих прав.

Петр Бузлаев