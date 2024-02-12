Министр энергетики Австрии заявила о намерении расторгнуть договор с «Газпромом»

Леонор Гевесслер раскритиковала австрийские энергетические компании за то, что они не закупают достаточное количество природного газа в других странах. Она также выступила за новую стратегию безопасности, согласно которой страна прекратит использовать газ из России с 2028 года. Летом прошлого года на долю России приходилась половина закупаемого Австрией газа. При этом в конце декабря 2022 года доля российского газа составляла около 70%.