Лира теряет ликвидность в России

По оценке «Ъ», основанной на данных Московской биржи, по итогам января объем торгов турецкой лирой в режиме торгов «завтра» составил 13,9 млрд руб. Это почти в четыре раза меньше результата предыдущего месяца и почти в пять раз выше результата января 2023 года. Но год назад лира не пользовалась у локальных инвесторов спросом и по доле на рынке (0,09%) занимала лишь седьмое место.
В последующие месяцы активность в турецкой валюте продолжала увеличиваться вместе с ростом товарооборота между странами, и в начале второго полугодия объем торгов впервые превысил 50 млрд руб. в месяц. В следующие месяцы показатель оставался возле достигнутых уровней. По итогам года объем торгов лирой увеличился более чем в 17 раз, до 465 млрд руб. (доля 0,75%, четвертое место).
В начале года объемы торгов традиционно падают в связи с длительными выходными и сезонно низким импортом. По оценке «Ъ», в январе суммарный объем торгов основными валютными парами (юань, доллар, евро, казахский тенге, турецкая лира, гонконгский доллар и белорусский рубль) в режиме поставки «завтра» составил 4,9 трлн руб., что на 22% ниже результата декабря, но в полтора раза выше значения января 2023 года.
Опережающее рынок падение активности в турецкой лире связано не столько с сезонными факторами, сколько с геополитикой. После указа президента США о вторичных санкциях банки Турции разорвали отношения почти со всеми российскими кредитными организациями. Джозеф Байден 22 декабря подписал указ, которым предоставил американскому Минфину полномочия наказывать иностранные банки, нарушающие санкции против России.
«После указа банки из дружественных стран ужесточили политику в отношении российских клиентов. Поэтому торговый оборот между Россией и Турцией мог сократиться в начале этого года, а вместе с ним и торговля лирой на Мосбирже», — отмечает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.
Сложности расчетов с турецкими банками сохраняются. В итоге продолжают снижаться и объемы торгов лирой. По итогам минувшей недели объем торгов турецкой валютой составил 2,34 млрд руб., что в полтора раза ниже результата предшествующей недели. При этом объем торгов оставшимися валютами вырос на 10%, до 1,33 трлн руб.
«Мы отмечаем рост объема входящих заявок на проведение платежей в Турцию — в том числе даже за такие “миролюбивые” товары, как бытовая химия или транспортные услуги. То есть число отказов в прямых платежах растет, коммерсанты ищут рабочие схемы», — говорит президент таможенно-логистического брокера KBT Юлия Шленская. По словам финансового директора группы VIG Trans Анны Глазковой, платежи возвращаются по распоряжению с пометкой «в связи с внутренней политикой банка» («as per our internal policies»).
В таких условиях участники рынка не ждут восстановления объемов торгов лирой, но надеются на улучшение ситуации по мере выстраивания новых схем взаимодействия. Большие надежды они возлагают на возможную поездку президента России в Турцию, о чем заявляли представители Кремля в конце января. Переговоры на высшем уровне, полагает Васильев, «вероятно, помогут найти приемлемое решение».
Виталий Гайдаев, Наталья Скорлыгина