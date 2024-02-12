Лира теряет ликвидность в России

Проблемы с расчетами между РФ и Турцией отразились на валютном рынке. Отказ турецких банков от корреспондентских отношений с российскими партнерами привел к падению позиций лиры на рынке в РФ. За январь объем торгов этой валютой составил 13,9 млрд руб., что почти вчетверо меньше результата декабря. Общая активность на валютном рынке в связи с большим количеством выходных дней снизилась лишь на четверть. Ситуация продолжает ухудшаться, а вместе с ней и ликвидность на торгах турецкой валютой. Участники рынка надеются на решение проблемы по итогам поездки президента России в Турцию.