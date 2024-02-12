Как на дрожжах: почему растет спрос на госдолг и акции США

Кроме того, по ее мнению, на фоне проблем с бюджетом и огромного госдолга, который США и не собираются погашать, доверие к гособлигациям уже не то, что раньше, а акции воспринимаются как более качественный актив, обеспеченный производством товаров и услуг и являющийся антиинфляционным в долгосрочном плане.