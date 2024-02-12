Как на дрожжах: почему растет спрос на госдолг и акции США

Впервые инвесторы купили 10-летние облигации Казначейства США на сумму 42 млрд долларов. Предыдущий рекорд в размере 41 млрд долларов был отмечен в ноябре 2020 года — в первый год пандемии, когда страна начала разброс «вертолетных денег» в виде субсидий, выплат населению и бизнесу.
Отмечается высокий спрос и на двухлетние, и пятилетние гособлигации. При этом Минфину США удалось привлечь инвесторов к покупке госдолга по более низкой доходности, чем рыночная.
Спрос настолько велик, что инвесторы готовы сейчас вкладываться в госдолг с ожиданием более низкой доходности в будущем. Так рынок выражает свои ожидания по снижению ставок Федеральной резервной системы (ФРС) с рекордного уровня в 5,5%.
После снижения ставок ФРС начнется снижение и доходностей облигаций, именно по этой причине инвесторы спешат купить госбумаги США по привлекательной доходности (более низкой цене).
Скупка казначейских облигаций началась в конце прошлого года в ожидании снижения ставок ФРС в первом квартале этого года. В итоге цены на государственные облигации подскочили вверх с 16-летних минимумов.
Экономика США, крупнейшая в мире, увеличилась на 3,3% по итогам четвертого квартала в годовом сравнении, сообщило в январе Бюро экономического анализа США. А ожидался рост на 2%. Исходя из статданных, ВВП страны за год вырос на 2,5%. Экономика растет быстрее прогнозов, и более того, — опровергая предположения о спаде. Это внушает инвесторам оптимизм вопреки проблемам страны.
Но не все так радужно
Среди проблем страны остаются:
1. Финансовая нестабильность региональных банков.
2. Постоянно растущий и крупнейший в мире госдолг (свыше 34 трлн долларов или около 124% ВВП, по данным Минфина США).
Не добавляет стабильности и временный бюджет страны на 2024 год, который не могут утвердить окончательно республиканцы и демократы из-за споров о расходах:
— демократы требуют больше помощи для Украины,
— республиканцы — денег на охрану границы от наплыва мигрантов.
Из-за неутвержденного бюджета возникает периодическая угроза остановки финансирования правительства, бюджетных служащих, госструктур.
«Наблюдался повышенный спрос со стороны “зарубежных” покупателей. Инвесторы готовятся к данным по потребительской инфляции США, которые будут представлены на следующей неделе», — пояснила Оксана Холоденко, начальник отдела аналитики и продвижения «БКС Мир инвестиций».
Это ценовое давление может оказаться относительно заметным, отметила она.
Официальный отчет по рынку труда за январь дал позитивный сигнал о ситуации в экономике, поэтому игроки закладывают снижение ключевой ставки ФРС в мае 2024-го. «На американском рынке акций в лидерах роста с начала года — коммуникационные услуги, IT, здравоохранение. Например, NVIDIA, Eli Lilly, Walt Disney», — подытожила эксперт.
Как напомнил управляющий директор GIF Global Invest Fund Сергей Попов, основными покупателями госдолга США являются иностранные государства, различные фонды и физические лица.
«В условиях ожиданий по снижению ключевой ставки спрос на облигации традиционно растет. Их покупатели стремятся зафиксировать все еще относительно высокую доходность или заработать на росте “тела” (основная стоимость облигации без учета купонов). Поэтому пока ФРС будет снижать ставки, то спрос на госдолг США может оставаться повышенным», — добавил Сергей Попов.
«На фоне фрагментации мировой экономики и политики часть долларового капитала репатриируется в США из иностранных рынков, в особенности, китайского, и вкладывается в домашние активы, — поясняет Наталья Малых, руководитель отдела анализа акций ФГ “Финам”. — Спрос также поддерживается увеличением маржинальной торговли, объемы которой повысились с октября до конца года на 10%».
С начала года рынок гособлигаций США испытал давление от роста процентных ставок почти по всем срокам погашения. Исключение составили краткосрочные бумаги. «Допускаю, что часть денег могла перейти в акции, особенно на фоне неплохих данных по ВВП США за IV квартал и PMI в промышленности, опровергнувших пессимизм экономистов», — рассказала экономист.
Кроме того, по ее мнению, на фоне проблем с бюджетом и огромного госдолга, который США и не собираются погашать, доверие к гособлигациям уже не то, что раньше, а акции воспринимаются как более качественный актив, обеспеченный производством товаров и услуг и являющийся антиинфляционным в долгосрочном плане.
Наталья Малых назвала наиболее востребованные сектора в этом году — это коммуникации, где многие эмитенты стоят на стыке с ИТ, и непосредственно технологический сектор из-за бума вокруг ИИ, даже несмотря на уже повышенную оценку по мультипликаторам.
«Если смотреть лучшие бумаги, то акционеры Nvidia и Meta (признана экстремистской организацией и запрещена в РФ) получили рост своих позиций на 41% и 33% соответственно с начала года. Компании из сферы здравоохранения Eli Lilly and Co и Catalent Inc принесли своим владельцам по 26% прибыли», — перечислила эксперт.
Кто покупает госдолг США?
Государственные ценные бумаги, которые выпускает Казначейство США, — казначейские облигации доступны для покупки инвесторами разных стран.
По последним опубликованным данным Казначейства США, Япония оставалась крупнейшим держателем госдолга США — ее вложения выросли до 1,127 трлн за ноябрь с 1,098 трлн долларов по итогам октября и с 1,064 трлн долларов в январе 2023 года.
Китай, второй по размеру крупный инвестор в госдолг КНР, увеличил вложение до 782 млрд долларов после снижения в октябре до 769,6 млрд с 778,1 млрд в сентябре (877,9 млрд долларов в начале 2023 года). Увеличила покупки и Британия, третий крупнейший держатель госдолга, — до 716,2 млрд с 693 млрд долларов в октябре и с 641,3 млрд долларов в начале года.
В пятерку крупнейших держателей госдолга входит и Люксембург. Канада сместила в ноябре Каймановы острова с пятого на шестое место в списке крупнейших держателей госдолга США.
Сумма казначейских облигаций США на руках инвесторов выросла в ноябре до 7,808 трлн с 7,565 трлн долларов в октябре и с 7,386 трлн в январе 2023 года.
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