Импульс к росту немного ослаб

Котировки Brent уверенно держатся выше отметки в $80 за баррель на фоне сохраняющихся геополитических рисков и сокращения мировых запасов нефти, которые находятся на минимуме с 2017 года. При этом аналитики JPMorgan полагают, что котировки Brent в ближайшие три месяца могут повыситься на $10 за баррель и без дальнейшей эскалации геополитических конфликтов.