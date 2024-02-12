Импульс к росту немного ослаб

Рынок накануне. Индекс МосБиржи в пятницу снизился в начале торгов, но затем смог восстановиться и завершил торги ростом на 0,02%, на отметке 3242,38 п. Индекс РТС просел на 0,23%, до 1122,38 п., на фоне незначительного ослабления рубля. Российский рынок акций будет испытывать давление в течение недели перед заседанием Банка России 16 февраля, по итогам которого, мы полагаем, регулятор сохранит ставку на текущем уровне.
В лидерах роста оказались акции АФК «Система» (AFKS 18,21 ₽, +3,77%). Компания сообщила, что совместно с КАМАЗом (KMAZ 194 ₽, −0,61%) будет работать над внедрением перспективных водородных технологий в коммерческом транспорте.
Котировки Brent уверенно держатся выше отметки в $80 за баррель на фоне сохраняющихся геополитических рисков и сокращения мировых запасов нефти, которые находятся на минимуме с 2017 года. При этом аналитики JPMorgan полагают, что котировки Brent в ближайшие три месяца могут повыситься на $10 за баррель и без дальнейшей эскалации геополитических конфликтов.
Новости, ожидания и торговые идеи. В понедельник утром настроения на мировых рынках позитивные: японский индекс Nikkei 225 в плюсе на 0,18%, а китайский индекс Shanghai Composite прибавляет 1,28%. Мы ожидаем, что индекс МосБиржи будет колебаться в диапазоне 3215−3275 п. на фоне пониженной активности.
Сегодня Диасофт завершит сбор заявок в рамках первичного размещения (IPO), а ликероводочный завод «Кристалл» откроет книгу заявок в рамках IPO. Ценовой диапазон размещения IPO «Кристалл» ранее был определен в границах от 8 до 9,5 ₽ за одну акцию, что предполагает оценку компании в диапазоне от 7,4 до 8,6 млрд руб.
Банк России сегодня обнародует оценку платежного баланса за январь 2024 года и уточнит свои оценки в отношении показателей за IV квартал и полный 2023 год. Эти данные относятся к ключевым индикаторам, определяющим курс рубля, поэтому не исключаем повышенной волатильности на валютном рынке.
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