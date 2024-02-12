Главные события финансовых рынков 12−18 февраля

Макроэкономика
Китайские фондовые индексы оживились на фоне мер поддержки государства после роста опасений касательно проблем застройщиков. Настроения в Китае омрачает дефляциция — индекс потребительских цен в стране упал на 0,8% г/г, что стало самым резким снижением с сентября 2009 года.
Регуляторы Евросоюза и США еще не перешли к смягчению ДКП, но фондовые рынки раллируют в надежде на разворот политики.
Мир
На рынках АТР активность может быть снижена из-за празднования китайского Нового года. Биржа Гонконга будет закрыта до вторника, а рынки материкового Китая — всю неделю. В США продолжается сезон корпоративных отчетов, среди которых интересен отчет PepsiCo.
Россия
На следующей неделе участники рынка ждут решения Банка России по ключевой ставке в пятницу. Аналитики считают, что регулятор оставит ставку без изменений, на отметке 16% годовых.
Нефть
На неделе
Рубль
Объем продаж валюты ЦБ с 7 февраля по 6 марта 2024 года снизится в два раза до 8,1 млрд рублей в день (в период с 1 по 6 февраля объем продаж составлял 15,9 млрд рублей в день). Этот фактор скажется на динамике валюты, она может находиться в диапазоне 89−93 рублей за доллар.
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