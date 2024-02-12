Главные события финансовых рынков 12−18 февраля

Объем продаж валюты ЦБ с 7 февраля по 6 марта 2024 года снизится в два раза до 8,1 млрд рублей в день (в период с 1 по 6 февраля объем продаж составлял 15,9 млрд рублей в день). Этот фактор скажется на динамике валюты, она может находиться в диапазоне 89−93 рублей за доллар.