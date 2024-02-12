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Главные события финансовых рынков 12−18 февраля

Самое важное об экономике и инвестициях: дайджест Финансов Mail.ru. Основано на анализе компании «Цифра брокер».
Источник: РИА "Новости"

Макроэкономика

Китайские фондовые индексы оживились на фоне мер поддержки государства после роста опасений касательно проблем застройщиков. Настроения в Китае омрачает дефляциция — индекс потребительских цен в стране упал на 0,8% г/г, что стало самым резким снижением с сентября 2009 года.

Регуляторы Евросоюза и США еще не перешли к смягчению ДКП, но фондовые рынки раллируют в надежде на разворот политики.

Мир

На рынках АТР активность может быть снижена из-за празднования китайского Нового года. Биржа Гонконга будет закрыта до вторника, а рынки материкового Китая — всю неделю. В США продолжается сезон корпоративных отчетов, среди которых интересен отчет PepsiCo.

Россия

На следующей неделе участники рынка ждут решения Банка России по ключевой ставке в пятницу. Аналитики считают, что регулятор оставит ставку без изменений, на отметке 16% годовых.

Нефть

На неделе 5—9 января котировки нефти марки Brent показали рост, который ускорился в четверг на фоне отсутствия согласия о прекращении огня на Ближнем Востоке. Геополитика продолжит влиять на стоимость «черного золота» и в ближайшее время.

Рубль

Объем продаж валюты ЦБ с 7 февраля по 6 марта 2024 года снизится в два раза до 8,1 млрд рублей в день (в период с 1 по 6 февраля объем продаж составлял 15,9 млрд рублей в день). Этот фактор скажется на динамике валюты, она может находиться в диапазоне 89−93 рублей за доллар.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».