FT рассказала о секретном клубе крупнейших европейских банкиров

Закрытый клуб банкиров и чиновников, согласно данным журналистов, был создан под эгидой организации «Международный институт банковских исследований» (IIEB) в 1950 году в Париже. В рамках заседаний клуба главы крупнейших банков Европы могут кулуарно обсуждать сделки по слиянию и поглощению, а также формированию глобальной политики. Мероприятия, как правило, проводятся в роскошных отелях и дворцах в конфиденциальном режиме: аудио- и видеосъемка встреч клуба запрещена, также засекречено расписание заседаний и полный состав их участников.