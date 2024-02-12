FT рассказала о секретном клубе крупнейших европейских банкиров

Последняя на сегодняшний день встреча этого клуба наиболее крупных финансистов и банкиров Европы, по информации FT, состоялась в цюрихском отеле Dolder Grand в октябре 2023 года.
Мероприятие продолжалось три дня, на нем присутствовали министр финансов Швейцарии Карин Келлер-Суттер и глава Центробанка страны Томас Йордан. FT утверждает, что на встрече обсуждался крах швейцарского банка Credit Suisse, его слияние с UBS весной 2023 года, а также «ряд других вопросов».
Закрытый клуб банкиров и чиновников, согласно данным журналистов, был создан под эгидой организации «Международный институт банковских исследований» (IIEB) в 1950 году в Париже. В рамках заседаний клуба главы крупнейших банков Европы могут кулуарно обсуждать сделки по слиянию и поглощению, а также формированию глобальной политики. Мероприятия, как правило, проводятся в роскошных отелях и дворцах в конфиденциальном режиме: аудио- и видеосъемка встреч клуба запрещена, также засекречено расписание заседаний и полный состав их участников.
Александр Кислов.