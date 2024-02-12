Эксперты ВШЭ и ИЭГ предложили альтернативную схему расчета тарифов ЖКХ

Сейчас индексация тарифов ЖКХ в среднем по стране ежегодно устанавливается на федеральном уровне постановлением правительства. При этом для каждого региона фиксируются предельные индексы повышения. Повышение тарифов обычно происходит раз в год, в июле, в 2022 году индексация прошла дважды — в июле и декабре (второе повышение прошло «авансом» за 2023 год). Тогда тарифы были повышены в пределах 9%. Прогнозируемая Минэкономики инфляция на 2022 год ожидалась на уровне 12,4%, а фактическая инфляция составила 11,9%. Намеченное на середину 2024 года повышение тарифов в среднем по стране не превысит 9,8% (от 4% для Хакасии до 15% для Забайкальского края).