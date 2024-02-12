ЦБ: инвесторы не могут купить «квазироссийские» бумаги на ИИС

В ЦБ поясняют, что этот запрет не касается ценных бумаг иностранных эмитентов, включая «квазироссийские» бумаги, которые были куплены до начала действия запрета. «Таким образом, инвесторы могут продолжать владеть указанными ценными бумагами и совершать с ними сделки на ИИС. Однако на текущий момент уже не допускается приобретение на ИИС новых ценных бумаг иностранных эмитентов», — пояснили в пресс-службе ЦБ.