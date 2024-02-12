ЦБ: инвесторы не могут купить «квазироссийские» бумаги на ИИС

Инвесторы не смогут приобретать на индивидуальные инвестиционные счета (ИИС) не только иностранные ценные бумаги, но и «квазироссийские» бумаги, сообщает «Прайм» со ссылкой на пресс-службу Банка России, который трактует вступившее в конце января распоряжение правительства о запрете на покупку иностранных ценных бумаг на ИИС.
В ЦБ поясняют, что этот запрет не касается ценных бумаг иностранных эмитентов, включая «квазироссийские» бумаги, которые были куплены до начала действия запрета. «Таким образом, инвесторы могут продолжать владеть указанными ценными бумагами и совершать с ними сделки на ИИС. Однако на текущий момент уже не допускается приобретение на ИИС новых ценных бумаг иностранных эмитентов», — пояснили в пресс-службе ЦБ.
Запрет касается и коротких позиций для таких бумаг, добавили в регуляторе. Это было сделано из-за того, что закрытие короткой позиции подразумевает под собой покупку иностранной бумаги за счет имущества, учитываемого на ИИС. Но в целом возможность открывать короткие позиции через ИИС для других инструментов не противоречит принципу долгосрочного инвестирования, поддерживаемого минимальным сроком договора на ведение ИИС для получения налогового вычета.
«Квазироссийские» компании — это те компании, которые ведут основную деятельность в России, но при этом зарегистрированы за рубежом. Ранее к ним относились HeadHunter, Ozon, X5 Retail Group, Yandex, TCS Group и другие, однако многие из этих компаний приняли решение перерегистрироваться из иностранной юрисдикции в российский САР.
Frank Media направили запрос в Банк России.