Биткоин растет уже почти неделю без остановки. В чем причины?

В первую половину понедельника, 12 февраля, биткоин торгуется около отметки $47 900 за монету, рост за неделю составил 11%, и это уже седьмой день повышения цены подряд. Последний раз такая серия была зафиксирована в январе 2003 года.
Девять новых биржевых фондов, привязанных к спотовому биткоину, появились в Америке 11 января.
За месяц они успели привлечь инвестиции на сумму свыше $9 млрд.
Самые успешные по итогам месяца:
— BlackRock Inc.
— Fidelity Investments.
Как сообщает Bloomberg Intelligence, эти два фонда сумели привлечь больше всего средств.
Есть признаки «растущего притока институциональных денег в этот класс активов», прокомментировала ситуацию Кэролайн Боулер, генеральный директор криптоплатформы BTC Markets Pty.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».