Ричмонд
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Биткоин растет уже почти неделю без остановки. В чем причины?

Главная криптомонета мира готовится побить рекорд 2023 года по продолжительности периода непрерывного роста. По мнению аналитиков, укреплению криптовалюты способствовал дебют спотовых ETF на BTC в США.
Источник: Reuters

В первую половину понедельника, 12 февраля, биткоин торгуется около отметки $47 900 за монету, рост за неделю составил 11%, и это уже седьмой день повышения цены подряд. Последний раз такая серия была зафиксирована в январе 2003 года.

Девять новых биржевых фондов, привязанных к спотовому биткоину, появились в Америке 11 января.

За месяц они успели привлечь инвестиции на сумму свыше $9 млрд.

Самые успешные по итогам месяца:

— BlackRock Inc.

— Fidelity Investments.

Как сообщает Bloomberg Intelligence, эти два фонда сумели привлечь больше всего средств.

Есть признаки «растущего притока институциональных денег в этот класс активов», прокомментировала ситуацию Кэролайн Боулер, генеральный директор криптоплатформы BTC Markets Pty.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».