«Аэрофлот» выплатит дивиденды только после выхода на устойчивую прибыль

«Изначально мы должны вернуться к органической прибыли, без переоценок, без единоразовых эффектов — то есть к прибыли, из которой можно платить дивиденды, когда это не наносит ущерб компании. Ведь является ли интересом акционера дивиденды ради дивидендов, когда это ухудшит кредитный профиль компании или подорвет ее финансовую стабильность?» — сказал господин Напольнов на вебинаре SberCIB (цитата по «Интерфаксу»).