«Аэрофлот» выплатит дивиденды только после выхода на устойчивую прибыль

«Изначально мы должны вернуться к органической прибыли, без переоценок, без единоразовых эффектов — то есть к прибыли, из которой можно платить дивиденды, когда это не наносит ущерб компании. Ведь является ли интересом акционера дивиденды ради дивидендов, когда это ухудшит кредитный профиль компании или подорвет ее финансовую стабильность?» — сказал господин Напольнов на вебинаре SberCIB (цитата по «Интерфаксу»).
Он напомнил, что политика «Аэрофлота» предполагает выплату дивидендов в размере 25% от чистой прибыли по МСФО за предыдущий год. В предыдущие годы, как уточнил Андрей Напольнов, компания выплачивала 50% от прибыли.
Ранее, 12 февраля, «Аэрофлот» опубликовал результаты финансовой отчетности по РСБУ. Чистая прибыль за 2023 год составила 50,4 млрд руб. по сравнению с чистым убытком 40,3 млрд руб. в предыдущем году. В сообщении компании говорится об «устойчивом улучшении финансовых результатов вслед за ростом показателей операционной деятельности и увеличением пассажирских перевозок».
В октябре 2023 года «Ъ» писал, что по итогам года компания сможет продолжить восстановление выручки благодаря расширению международной географии полетов и роста цен на билеты. Проблемой, как говорили аналитики, могло стать рефинансирование долга с учетом роста ключевой ставки.
Петр Бузлаев