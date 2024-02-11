В Минэкономики назвали необходимостью ввод в России платы за углерод

Европейский трансграничный налог на углеродные выбросы для импортеров будет влиять на Россию, даже несмотря на сведенные к минимуму торговые отношения с Европой. Отвечая на это европейское регулирование, дружественные России страны будут вводить свое углеродное ценообразование, и в этом случае издержки российских экспортеров все равно возрастут. Поэтому внедрение в России своей системы взимания платы за углерод необходимо для сохранения денег на декарбонизацию внутри страны. Такое мнение высказал первый замминистра экономического развития Илья Торосов в беседе с РБК.