Поставки российского СПГ во Францию за девять месяцев 2023-го выросли на 41%

Россия за первые девять месяцев 2023 года поставила во Францию на 41% больше сжиженного природного газа (СПГ), чем за аналогичный период 2022-го, сообщил директор первого европейского департамента МИД РФ Артем Студенников. Он напомнил, что в 2022 году РФ стала вторым после США поставщиком газа во Францию за счет импорта СПГ.