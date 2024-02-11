Поставки российского СПГ во Францию за девять месяцев 2023-го выросли на 41%

Основным пунктом приема для российского СПГ стал терминал в Монтуар-де-Бретань, рассказал Студенников «РИА Новости». В 2022 году на терминал поступило 1,68 млрд кубометров, в первой половине 2023-го — 0,89 млрд кубометров.
По данным статистической службы Евросоюза, Франция заняла в ЕС второе место по поставкам СПГ из России, она получила газ на €1,5 млрд. Больше СПГ импортировала только Испания — на €1,8 млрд. Бельгия потратила на закупку российского сжиженного природного газа €1,36 млрд.
Январский экспорт российского СПГ немного не дотянул до рекорда, установленного в декабре, и составил 2,9 млн тонн против 3,17 млн тонн месяцем ранее. Большая часть грузов из РФ в январе шла в Японию, Испанию и Францию.
Леонид Уварчев