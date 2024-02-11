Новый рубль — новой неделе. Каким будет курс валют

Перед заседанием Банка России, на котором будет приниматься решение по ключевой ставке, эксперт ожидает консолидацию пары рубль/доллар на текущих уровнях.
В пятницу, 9 февраля, на закрытии рубль торговался около отметки 91 за доллар.
«Несмотря на то, что ставка, вероятнее всего, останется без изменений, на уровне 16%, комментарии ЦБ относительно перспектив монетарной политики могут повлиять на настроение участников рынка», — отметила Татьяна Симонова.
С этой точки зрения, важными представляются также данные о потребительской инфляции за январь, которые будут опубликованы 14 февраля.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».