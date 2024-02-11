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Новый рубль — новой неделе. Каким будет курс валют

Главным событием следующей недели, по мнению большинства финансовых экспертов, станет заседание ЦБ по ставке. Что это даст российской валюте? На вопросы Финансов Mail.ru ответила Татьяна Симонова, портфельный управляющий по российским акциям General Invest.
Источник: Reuters

Перед заседанием Банка России, на котором будет приниматься решение по ключевой ставке, эксперт ожидает консолидацию пары рубль/доллар на текущих уровнях.

В пятницу, 9 февраля, на закрытии рубль торговался около отметки 91 за доллар.

«Несмотря на то, что ставка, вероятнее всего, останется без изменений, на уровне 16%, комментарии ЦБ относительно перспектив монетарной политики могут повлиять на настроение участников рынка», — отметила Татьяна Симонова.

С этой точки зрения, важными представляются также данные о потребительской инфляции за январь, которые будут опубликованы 14 февраля.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».