Глава МВФ назвала мировую экономику устойчивой к геополитическим потрясениям

«Хотя неопределенность все еще высока, мы можем быть немного более уверенными в экономических перспективах, потому что мировая экономика оказалась на удивление устойчивой. В 2023 году темпы роста превысили ожидания, а в 2024 году прогнозируется снижение глобальной базовой инфляции», — сказала она.
По словам главы МВФ, среднесрочные перспективы роста мировой экономики «остаются скромными» — около 3% в год, однако на них могут оказать положительное влияние такие факторы, как развитие искусственного интеллекта. «Но поскольку около 40% рабочих мест подвержены воздействию [от применения] искусственного интеллекта, его последствия неясны. Страны, в которых нет инфраструктуры и квалифицированных кадров для использования этой технологии, могут еще больше отстать», — добавила Георгиева.
Согласно январскому обновлению к докладу МВФ о перспективах развития мировой экономики, ее рост в 2024 году составит 3,1%, в 2025 году — 3,2%. При этом январский прогноз МВФ на 2024 год оказался на 0,2 п.п. выше, чем в октябрьском докладе. Уровень инфляции, по прогнозу МВФ, сократится до 5,8% в 2024 году и до 4,4% в 2025 году.