Глава МВФ назвала мировую экономику устойчивой к геополитическим потрясениям

По словам главы МВФ, среднесрочные перспективы роста мировой экономики «остаются скромными» — около 3% в год, однако на них могут оказать положительное влияние такие факторы, как развитие искусственного интеллекта. «Но поскольку около 40% рабочих мест подвержены воздействию [от применения] искусственного интеллекта, его последствия неясны. Страны, в которых нет инфраструктуры и квалифицированных кадров для использования этой технологии, могут еще больше отстать», — добавила Георгиева.