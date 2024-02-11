Эксперт предсказал, как ЦБ поступит со ставкой и упадет ли доходность вкладов

Сложность прогноза действий ЦБ на заседании в следующую пятницу, 16 февраля, связана с тем, что решение регулятора зависит от целого ряда факторов, отметил собеседник.
В этот перечень входят и инфляционные ожидания населения и бизнеса, которые, как сообщалось по итогам января, остаются на высоком уровне, и ставки по кредитам населению, рост которых, по ожиданиям центробанка, не исчерпан, и показатели экономической статистики, которые еще могут быть обнародованы на следующей неделе, ближе к дате заседания, намеченного на 16 февраля.
С учетом последних комментариев представителей регулятора и данных по динамике инфляции, мы ожидаем, что на первом в 2024 году заседании Банк России все же примет решение о сохранении «ключа» на текущем уровне в целях дальнейшего сдерживания инфляции.
Вместе с тем мы полагаем, что переход к постепенному смягчению денежно-кредитной политики произойдет уже в первом полугодии 2024 года.
При снижении ключевой ставки ЦБ РФ коммерческие банки будут стремиться быстрее снижать депозитные ставки, чтобы обеспечить себя менее дорогим фондированием и предложить населению кредиты и ипотеку по более выгодным процентным ставкам.
Сейчас, при «ключе» в 16% и высоких ставках по кредитам, мы наблюдаем снижение динамики в потребительском кредитовании и рост сектора обеспеченных займов.
Что касается рынка депозитов, для сохранения своих накоплений на фоне продолжающегося роста цен можно рассмотреть открытие долгосрочного вклада под текущий высокий процент. Сегодня на рынке еще представлены варианты, предлагающие привлекательную доходность на уровне выше ключевой ставки.
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