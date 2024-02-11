Эксперт предсказал, как ЦБ поступит со ставкой и упадет ли доходность вкладов

В этот перечень входят и инфляционные ожидания населения и бизнеса, которые, как сообщалось по итогам января, остаются на высоком уровне, и ставки по кредитам населению, рост которых, по ожиданиям центробанка, не исчерпан, и показатели экономической статистики, которые еще могут быть обнародованы на следующей неделе, ближе к дате заседания, намеченного на 16 февраля.