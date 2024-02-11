Bloomberg: эмират Абу-Даби хочет купить у Египта 22 квадратных километра земли

Эмират Абу-Даби ведет переговоры о покупке у Египта 22 квадратных километров земли в районе Рас-эль-Хекма на побережье Средиземного моря.
Стоимость сделки, по данным Bloomberg, составит 22 млрд долларов, то есть по миллиарду за квадратный километр. Консорциум планирует заняться развитием курортной и предпринимательской деятельности на покупаемой территории. При этом аналитики не исключают, что ОАЭ могут использовать купленную территорию и под военную базу.
Правительство Египта заявило, что изучает «инвестиционное предложение». Для Каира столь значительное валютное вливание является спасательным кругом по преодолению самого тяжелого валютного кризиса за последние десятилетия, который усугубляется в последние месяцы действиями йеменских хуситов. Ожидается, что в ближайшее время страна проведет девальвацию валюты — четвертую с начала 2022 года.