Bloomberg: эмират Абу-Даби хочет купить у Египта 22 квадратных километра земли

Стоимость сделки, по данным Bloomberg, составит 22 млрд долларов, то есть по миллиарду за квадратный километр. Консорциум планирует заняться развитием курортной и предпринимательской деятельности на покупаемой территории. При этом аналитики не исключают, что ОАЭ могут использовать купленную территорию и под военную базу.