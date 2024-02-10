В России резко упал ввод нового жилья

По итогам января 2024 года выход новых жилищных проектов на российский рынок упал на 27 процентов в сравнении с тем же периодом 2023-го. Ввод нового жилья в январе сократился до 2,3 миллиона квадратных метров, сообщает РИА Недвижимость со ссылкой на статистические данные аналитиков государственной компании «Дом.РФ».