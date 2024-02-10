Россияне начали массово уезжать из Антальи из-за роста цен на жилье

«Чтобы остановить рост цен на жилье и аренду в Анталии, 10 кварталов закрыли для иностранцев, а вид на жительство тем, у кого в других кварталах закончился вид на жительство, не продлили, поэтому россияне начали эмигрировать в другие страны. За последний год количество иностранцев, постоянно проживающих в Анталии, сократилось на 40 тысяч человек», — пишет газета.