Россиянам рассказали, какой вклад самый выгодный

По мнению главного аналитика ПСБ Дениса Попова, россиянам мжно рассмотреть открытие вклада сразу на срок в два-три года. Это он объясняет тем, что в следующие два-три года ставки по вкладам будут только снижаться, вслед за ставкой ЦБ.