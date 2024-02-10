Россиянам рассказали, какой вклад самый выгодный

Ставки по вкладам сейчас находятся на достаточно высоких уровнях: на короткий срок в 3−6 месяцев доходность достигает 15−16% годовых. На больший срок ставки несколько ниже.
По мнению главного аналитика ПСБ Дениса Попова, россиянам мжно рассмотреть открытие вклада сразу на срок в два-три года. Это он объясняет тем, что в следующие два-три года ставки по вкладам будут только снижаться, вслед за ставкой ЦБ.
Большинство аналитиков не прогнозируют снижения ставки Банком России на следующей неделе. Часть экспертов даже допускают нового повышения ставки регулятором. Это связано с тем, что инфляционные риски все еще на достаточно высоком уровне.
Однако уже весной, когда последнее декабрьское повышение ставки до 16% годовых будет полностью отражено в снижении инфляции, ЦБ может снизить ставку. Вслед за ней пойдут вниз ставки по вкладам.
Поэтому до того момента, как регулятор примет решение смягчить денежно-кредитную политику (ДКП), банки не будут менять свои процентные ставки.
Это значит, что наиболее благоприятный период для фиксации высокой доходности по банковским вкладам — именно сейчас.
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