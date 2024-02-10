Reuters: Cisco сократит тысячи сотрудников в рамках реструктуризации

Во время предыдущей пресс-конференции Cisco снизила прогноз выручки и прибыли на предстоящий год. Reuters называет это признаком падения спроса на сетевое оборудование компании. В прошлый раз Cisco проводила реструктуризацию в ноябре 2022 года, она затронула примерно 5% сотрудников, которые получили пособия и другие выплаты на сумму $600 млн.