Reuters: Cisco сократит тысячи сотрудников в рамках реструктуризации

По состоянию на 2023 финансовый год в Cisco работают 84 900 человек. Ожидается, что Cisco объявит о своем решении на следующей неделе вместе с публикацией отчетности, планирующейся 14 февраля. В компании отказались от комментариев.
Во время предыдущей пресс-конференции Cisco снизила прогноз выручки и прибыли на предстоящий год. Reuters называет это признаком падения спроса на сетевое оборудование компании. В прошлый раз Cisco проводила реструктуризацию в ноябре 2022 года, она затронула примерно 5% сотрудников, которые получили пособия и другие выплаты на сумму $600 млн.
В сентябре 2023 года Cisco Systems объявила о покупке компании Splunk, специализирующейся на кибербезопасности и анализе big data. Сумма сделки составит $28 млрд. Это стало крупнейшей сделкой в истории Cisco. На фоне новостей акции Splunk росли на 23%, акции Cisco падали на 5%.
Лаура Кеффер