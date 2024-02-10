Обладателям вкладов стоит ждать налог. Кто и сколько заплатит

Закон о налогообложении дохода банковских вкладов вступил в силу в 2021 году, но на период пандемии на его начисление был наложен временный мораторий, который с 2024 года был снят. Также в текущем году вступили некоторые изменения в порядке расчёта суммы налога от вклада.