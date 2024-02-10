Обладателям вкладов стоит ждать налог. Кто и сколько заплатит

Закон о налогообложении дохода банковских вкладов вступил в силу в 2021 году, но на период пандемии на его начисление был наложен временный мораторий, который с 2024 года был снят. Также в текущем году вступили некоторые изменения в порядке расчёта суммы налога от вклада.
Вклады в рублях.
Кто заплатит за вклады в рублях в этом году? Россияне, которые в прошлом в 2023 году получил прибыль с суммы свыше одного миллиона рублей.
Стоит помнить, что речь идет о всех вкладах человека, а не об одном. Если три вклада в разных банках суммарно превышают миллион рублей, то налог насчитают с общего дохода и он будет выделен отдельной графой в ежегодном уведомлении, присылаемом Федеральной налоговой службой (ФНС) под конец года.
Раньше этот налог считали так: сумма процентных доходов минус необлагаемый минимум (миллион рублей, умноженный на ключевую ставку ЦБ на 1 января предыдущего года) и с остатка стандартные 13%. Теперь в данной формуле вместо жёсткой привязки к ставке ЦБ на начало года применяют максимальное значение ключевой ставки Центробанка из действовавших по состоянию на первое число каждого месяца в течение налогового периода.
Как начислят за 2023 год?
В начале 2023 года ключевая ставка ЦБ составляла 7,5% годовых, потом ее постепенно повысили до 16% годовых на декабрьском заседании. Под налог на процентные доходы по вкладам, открытым до 31 декабря 2023 года, не подпадает совокупная прибыль по всем вкладам в размере 160 тысяч рублей (1 млн рублей x 16%).
Приведем пример. У россиянина в 2023 году в четырех банках были вклады на общую сумму 2,5 миллиона рублей, на них начислялись проценты, в среднем это было 14% годовых. Это означает прибыль в размере 400 тысяч рублей.
Из суммы годового дохода (400 тысяч) вычтут необлагаемый налогом порог (160 тысяч рублей). И с получившейся суммы (240 тысяч) начислят 13% в госказну. Налог составит 31 200 рублей.
Если попробовать подсчитать, какой налог вам может прийти за вклады, надо держать в голове, что ФНС в качестве налогооблагаемой базы учитывает как срочные депозиты, так накопительные и другие счета, по которым начисляются проценты.
Вклады в валюте
У россиян, кто продолжает держать свои деньги на валютных вкладах, платить налоги по новой системе придётся вне зависимости от размера ставки. Все полученные доходы пересчитываются в рубли по курсу ЦБ, который действовал на дату выплаты процентов. И на всю полученную сумму начисляется стандартный налог в 13%.
Кто может не платить налог
От налога освобождаются:
— счета эскроу, применяемые в долевом строительстве,
— процентные доходы под ставку менее 1% годовых (текущие и зарплатные счета).
— не платятся налоги с дохода в виде процентов по банковским вкладам и остаткам на счетах, выплаченного в порядке наследования.
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