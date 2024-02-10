Народная биржа: число инвесторов в России перевалило за 30 млн

Почему, несмотря на все потрясения на фондовом рынке, россияне продолжают нести туда деньги, в чем преимущества и недостатки массового участия граждан в торговле на бирже — в материале «Известий».
Инвесторов всё больше
Бум частного инвестирования на российском фондовом рынке продолжается. В январе к торговле подключились 500 тыс. человек, тем самым обеспечив преодоление очередной круглой отметки — 30 млн. Более 10% из них были активны: сделки заключали 3,7 млн частных инвесторов. Вырос и объем вложений в бумаги: по сравнению с показателями января прошлого года он увеличился на 18%, до 63,4 млрд рублей, почти в три раза обогнав уровень инфляции за тот же период.
Ожидаемо на первом месте среди регионов России по активности частных инвесторов оказались Москва (2,6 млн человек) и Московская область (1,71 млн). В списке лидеров также Краснодарский край (1,15 млн), Республика Башкортостан (1,02 млн), Свердловская область (1,02 млн), Республика Татарстан (940 тыс.), Ростовская (911 тыс.), Челябинская (796 тыс.), Самарская (706 тыс.) области. Впрочем, при пересчете на численность населения показатели Москвы окажутся довольно скромными (менее 20% имеют счета на бирже), тогда как в лидеры вырвутся Ростовская область и Башкирия.
Количество индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС), предполагающих налоговые льготы вкупе с определенными ограничениями, также продолжило расти, составив в январе 5,8 млн. Оборот по ИИС по итогам месяца составил 208,6 млрд рублей, причем здесь наблюдалась обратная по сравнению с обычной для российских частных инвесторов картина: в структуре оборота 78% составляли сделки с акциями, 9% — с облигациями и 13% — с паями фондов.
В январе самыми популярными ценными бумагами в портфелях частных инвесторов были обыкновенные и привилегированные акции «Сбербанка» (30% и 7,1% соответственно), акции «Газпрома» (15%), «Лукойла» (13,9%), «Яндекса» (7,6%), привилегированные акции «Сургутнефтегаза» (6,2%), акции «Норникеля» (6,2%), «Роснефти» (5,8%), «Северстали» (4,3%) и «Магнита» (4,1%).
Как менялся интерес к бирже
В исторической перспективе рост интереса к фондовому рынку в России кажется чем-то невероятным. Перед финансовым кризисом 2008 года на бирже было зарегистрировано всего 420 тыс. человек. К 2014 году их число увеличилось всего в два с небольшим раза, до 900 тыс. человек. Зато следующие 10 лет стали периодом по-настоящему взрывного роста. С 2018-го по 2021-й численность инвесторов удваивалась каждый год. В последние два года геометрическая прогрессия в росте приостановилась, но в абсолютных величинах она по-прежнему впечатляющая. В 2023 году ряды инвесторов пополнили 6,7 млн человек, почти вдвое больше всего прироста с открытия Мосбиржи в 1990 году до 2019 года включительно.
Не последнюю роль сыграли и льготы для участников рынка, работающих через индивидуальные инвестиционные счета. Отметим, что рост количества частных инвесторов — глобальный процесс, затрагивающий такие разные страны, как США, Китай, Индия, Иран, хотя мало где как в России он приобрел настолько взрывной характер. К примеру, в Индии на 1,4 млрд населения приходится всего 50 млн инвесторов-частников, хотя их количество тоже начинает быстро расти.
В последние годы российский рынок отличался крайне высокой волатильностью — достаточно вспомнить обвал весны 2022 года. Но даже это не отвратило россиян от биржи: после некоторого замедления число инвесторов вновь резко выросло в 2023-м — начале 2024 года. С чем связан рыночный оптимизм жителей России?
По словам директора по стратегии ИК «Финам» Ярослава Кабакова, интерес к инвестированию среди физических лиц в России сохраняется высоким благодаря улучшению финансовой грамотности и доступности инвестиционных инструментов.
— Растущее осознание важности долгосрочного накопления и формирования капитала также способствует росту числа индивидуальных инвесторов. Немаловажную роль играет и стремление к заработку на волатильности рынка и использованию новых финансовых продуктов и сервисов, например, таких как автоследование и AI-скринеры, — комментирует Кабаков.
— Чисто математически мы знаем: лучшее, что может произойти с вашим портфелем — это если худшее произойдет в начале его формирования. Условно говоря, если вы инвестируете по 100 тыс. рублей в год на протяжении 30 лет, то лучше уж рынок просядет на 60% на второй или третий год, чем на 30-й, ведь в таком случае вы потеряете большую часть накопленных инвестиций, — говорит эксперт.
«Мудрость толпы» в случае российского частного инвестирования вполне подтверждается и статистикой. На начало 2014 года индекс полной доходности Мосбиржи «нетто» (то есть с учетом уплаченных налогов) составлял 1749 пунктов. Спустя 10 с лишним лет, к 8 февраля 2024-го, он достиг 6688 пунктов. Таким образом, чистая доходность составила 282% — на каждую вложенную в 2014 году во входящие в индекс Мосбиржи акции 1 тыс. рублей инвестор получил бы сейчас 3820 рублей. Такой доходности в других инструментах (исключая сверхволатильные вроде крипты) просто нет. Квадратный метр в Москве за тот же период не обеспечил и 100% прибыльности, и это не учитывая налоги.
Рынок в руках мелких инвесторов
На сегодняшний день частники обеспечивают свыше 70% биржевого оборота ценных бумаг в России. По мировым меркам это много: в США этот показатель составляет около 20%. Насколько может быть опасной такая степень вовлечения от небольших игроков?
— Зависимость рынка от мелких инвесторов имеет свои риски, включая усиление спекулятивных взлетов и падений, влияние «мемных акций», которые могут приводить к неустойчивости рынка и потерям среди неопытных участников, — объясняет Ярослав Кабаков. — Однако эта зависимость также приносит и плюсы, в том числе увеличение ликвидности и разнообразия биржи. Важно, чтобы регуляторы постоянно совершенствовали механизмы защиты и информирования инвесторов, дабы минимизировать потенциальные риски.
По словам Даниила Болотских, скорее такую зависимость можно провести между уровнем финансовой грамотности населения и количеством доступных инструментов.
— Спекулятивные взлеты и падения существовали на отечественном рынке задолго до прихода массового инвестора. При этом, по данным исследования НАФИ, Россия уже находится на девятом месте в мире по финансовой грамотности, — отметил спикер.
Относительно высокий уровень грамотности инвесторов смягчает потенциальные риски, связанные с волатильностью и спекулятивной игрой. В то же время всеобщий инвестиционный бум предъявляет к начинающему инвестору особые требования в смысле осторожности: на таком активном и подвижном рынке шансы новичка потерять свои сбережения исключительно высоки. В любом случае можно констатировать, что фондовый рынок из экзотики окончательно превратился в обыденную частью жизни десятков миллионов россиян.