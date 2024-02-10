Народная биржа: число инвесторов в России перевалило за 30 млн

В исторической перспективе рост интереса к фондовому рынку в России кажется чем-то невероятным. Перед финансовым кризисом 2008 года на бирже было зарегистрировано всего 420 тыс. человек. К 2014 году их число увеличилось всего в два с небольшим раза, до 900 тыс. человек. Зато следующие 10 лет стали периодом по-настоящему взрывного роста. С 2018-го по 2021-й численность инвесторов удваивалась каждый год. В последние два года геометрическая прогрессия в росте приостановилась, но в абсолютных величинах она по-прежнему впечатляющая. В 2023 году ряды инвесторов пополнили 6,7 млн человек, почти вдвое больше всего прироста с открытия Мосбиржи в 1990 году до 2019 года включительно.