Глава Института демографии РАН призывает создавать для квалифицированных мигрантов условия труда

По ее словам, европейскими странами с целью трудовой миграции стали чаще интересоваться узбеки. Среди других направлений для мигрантов из центральноазиатских стран — ОАЭ и Катар. «С этой точки зрения России нужно уже бороться за мигрантов — тем более за квалифицированных, которые нам важнее всего… Конкуренция за рабочую силу как иностранную, так и, кстати говоря, нашу очень здорово увеличивается», — сказала Мария Храмова.