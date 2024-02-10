Глава Института демографии РАН призывает создавать для квалифицированных мигрантов условия труда

Госпожа Храмова отметила, что все больше стран заняты созданием более привлекательных условий труда для иностранцев. По этой причине мигранты из стран СНГ все чаще выбирают новые направления, в том числе Китай и европейские страны.
«Китай сейчас предлагает весьма неплохие условия, и мы уже видим первые признаки увеличения миграционного потока в Китай из Таджикистана именно с целью трудовой миграции», — рассказала она.
По ее словам, европейскими странами с целью трудовой миграции стали чаще интересоваться узбеки. Среди других направлений для мигрантов из центральноазиатских стран — ОАЭ и Катар. «С этой точки зрения России нужно уже бороться за мигрантов — тем более за квалифицированных, которые нам важнее всего… Конкуренция за рабочую силу как иностранную, так и, кстати говоря, нашу очень здорово увеличивается», — сказала Мария Храмова.
Согласно данным, представленным госпожой Храмовой, в 2022 году миграционный прирост в России снизился. Одна из основных причин снижения потока — волатильность рубля, то есть снижение дохода мигрантов в России. По словам Марии Храмовой, на снижение потока повлияли также трудности с переводами денег за границу.
По данным последнего исследования лаборатории конъюнктурных опросов ИЭП, зафиксированы новые максимумы дефицита работников в промышленности — в январе текущего года на него указали 53% производителей. Самым популярным способом решения кадровых проблем при этом остается гонка зарплат — участвовать в ней планируют 80% предприятий. При этом наем мигрантов остается наименее популярным способом заполнения рабочих вакансий.