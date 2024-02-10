Что будет с курсом юаня в 2024 году: прогнозы экспертов

Юрий Попов, стратег по валютному и денежному рынкам SberCIB Investment Research: «Мы ждем укрепления юаня к доллару США до ¥6,8 по паре USD/CNY, так как полагаем, что китайская экономика все-таки ускорится на фоне стимулирующих мер властей, тогда как доллар будет под давлением против валют со стабильными ставками, поскольку ФРС снизит ставку на 75 б.п. в этом году. Мы ожидаем, что к доллару США рубль будет стабилен около ₽90, поэтому к юаню он ослабнет до ₽13,24».