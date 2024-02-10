Что будет с курсом юаня в 2024 году: прогнозы экспертов

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Курс юаня к рублю по итогам 2023 года вырос на 27,25%, до ₽12,61, что коррелирует с динамикой доллара за тот же период — пара USD/RUB прибавила 29%. В то же время на международном валютном рынке «Форекс» в 2023 году доллар укрепился к юаню на 3,02%, до ¥7,098.
Московская биржа начала активно развивать торги юанем в 2022 году, делая ставку на него как на валюту дружественной страны.
Глава Банка России Эльвира Набиуллина ранее говорила, что два года назад в экспорте России доля китайской валюты была 0,4%, а по последним данным она выросла до 34,5%, в импорте — с 4,3% до 36,4%.
Важно учесть, что китайский юань присутствует на двух рынках: оншорном (или материковом; код CNY) и офшорном (в Гонконге; код CNH). Оншорную валюту можно обменять на офшорную по курсу 1:1. В образовании обменного курса основную роль играет оншорный юань (CNY). Офшорный курс (CNH) с 2009 года торгуется на Гонконгской бирже и является свободно плавающим, но следует в колебаниях за континентальной валютой. Его цель состоит в том, чтобы упростить инвестирование в Китай и перемещение денег за пределы материкового Китая.
«РБК Инвестиции» спросили экспертов о том, какие факторы будут влиять на курс юаня, а также попросили дать прогноз по парам юань-рубль и доллар-юань на 2024 год.
Что будет определять курс юаня к рублю в 2024 году?
1. Отношения между США и Китаем.
Среди основных рисков эксперты называют резкое ослабление юаня в случае обострения противоречий между США и Китаем. Аналитик УК «Альфа-Капитал» Александр Джиоев указал на то, что увеличение разногласий между двумя крупнейшими торговыми партнерами приводит к сокращению размера торгового профицита Китая, а это, при прочих равных, ведет к ослаблению китайской валюты.
Негативом для юаня является и отток капитала из КНР (прямых и портфельных инвестиций) из-за ухудшения отношений между США и КНР, предупредил главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. Он ожидает, что отношения Вашингтона и Пекина в 2024 году продолжат ухудшаться, в том числе из-за тайваньского вопроса: «На выборах на Тайване победил проамериканский кандидат. Кроме этого, антикитайская тема будет одной из главных внешнеполитических тем на предстоящих выборах в США 5 ноября. Отношения США и Китая могут ухудшиться в случае победы Дональда Трампа».
2. Монетарная политика регуляторов Китая и США
Васильев также отметил, что против китайской валюты играет дифференциал процентных ставок в Китае, где она на уровне 2,5%, и США, где ставка ФРС — 5,5%.
Движение ставок Народного банка Китая и Федеральной резервной системы США направлено в разные стороны и играет не в пользу юаня, однако рынок ожидает, что в ФРС начнет снижать ставку в ближайшее время, отмечает Джиоев. По его словам, юань может несколько окрепнуть к доллару по мере сужения дифференциала ставок.
3. Усиление санкций против России
Новые санкции против России повлияют на счет текущих операций (СТО), что окажет давление на рубль. Например, ограничения со стороны США на использование отдельных российских танкеров или невозможность проведения платежей в дирхамах ОАЭ.
«Здесь же, кстати, стоит упомянуть и роль ограничений, накладываемых отдельными китайскими банками. Например, ранее появилась информация, что Chouzhou Commercial, используемый импортерами в качестве основного расчетного центра, остановил операции с Россией. Это ведет к дефициту юаневой ликвидности», — добавил Николай Дудченко.
4. Ситуация с ликвидностью и операции ЦБ
Ситуация с юаневой ликвидностью в финансовой системе России существенно ухудшилась в январе, писал ранее «Коммерсант». Издание дало такую оценку, проанализировав рынок однодневных юаневых свопов — сделки по этим инструментам между ЦБ и банками стали проходить горазда чаще и по повышенным ставкам. Эксперты отмечали, что недостаток юаней в системе связан с рядом факторов:
- Спрос со стороны импортеров;
- Интерес банков к кредитованию в дружественных валютах;
- Ограничения китайских банков на фоне санкций;
- Сокращение продажи юаней со стороны Банка России.
Минфин с 7 февраля вернется к покупке золота и валюты в рамках бюджетного правила. До 6 марта на эти операции направят ₽73,2 млрд, или ₽3,7 млрд ежедневно. Сделки будут проводиться в рамках внутренних операций с Банком России. ЦБ будет зеркалировать эти операции, а также дополнительно продавать валюту (юани) еще на ₽11,8 млрд. Таким образом ежедневный объем продаж валюты составит ₽8,1 млрд. Это в два раза меньше, чем в январе.
5. Поддержка уровня спроса внутри Китая
Смещение потребления с внешнего сектора на внутренний необходимо для поддержания исторически высоких темпов роста экономики Китая, рассказал аналитик Джиоев из УК «Альфа-Капитал». Он указал на «исход» международных инвесторов с китайского фондового рынка, который приводит к ослаблению юаня на фоне оттока капитала.
В 2023 году международные инвесторы активно избавлялись от активов КНР — с августа по ноябрь они вывели из страны более чем $24 млрд. В числе основных причин эксперты выделяли геополитическую напряженность, ухудшение отношений с США, а также замедление экономики в самом Китае.
Что будет с курсом юаня в 2024 году: прогнозы экспертов
Николай Дудченко, аналитик финансовой группы «Финам»: «Мы ожидаем, что в текущем году курс CNY/RUB окажется в диапазоне ₽13−14, курс USD/CNY — в диапазоне ¥7,22−7,25».
Алексей Михеев, инвестиционный стратег брокера «ВТБ Мои Инвестиции»: «Полагаем, что к концу года от текущего уровня ¥7,21 пара USD/CNY вырастет до ¥7,5».
Анатолий Трифонов, аналитик «БКС Форекс»: «В 2024 году мы ожидаем ослабление юаня к доллару до уровня ¥7,30−7,35 юаней за доллар США, при этом к рублю курс значительно не изменится — для рубля у нас также негативный прогноз».
Михаил Васильев, главный аналитик Совкомбанка: «В свои прогнозы на этот год мы закладываем средний курс юаня к рублю на уровне ₽13,2. Мы полагаем, что средний курс юаня к рублю в первом квартале составит ₽12,7, во втором — ₽13,1, в третьем — ₽13,5, в четвертом — ₽13,6».
Аналитики «Синара»: курс юаня к рублю на конец февраля составит ₽12,5.
Александр Джиоев, аналитик УК «Альфа-Капитал»: «При сохранении существующих ограничений на движение капитала, а также обязательной продажи валютной выручки российскими компаниями-экспортерами курс юаня будет колебаться в диапазоне ₽12−13 в 2024 году».
Юрий Кравченко, начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК «Велес Капитал»: «К концу 2024 года ожидаем курс пары юань/рубль на уровне ₽12,75−13».
Юрий Попов, стратег по валютному и денежному рынкам SberCIB Investment Research: «Мы ждем укрепления юаня к доллару США до ¥6,8 по паре USD/CNY, так как полагаем, что китайская экономика все-таки ускорится на фоне стимулирующих мер властей, тогда как доллар будет под давлением против валют со стабильными ставками, поскольку ФРС снизит ставку на 75 б.п. в этом году. Мы ожидаем, что к доллару США рубль будет стабилен около ₽90, поэтому к юаню он ослабнет до ₽13,24».
Инвестиционный стратег брокера «ВТБ Мои Инвестиции» Алексей Михеев отметил, что курс рубля к юаню является синтетической производной от двух валютных пар: USD/CNY и USD/RUB: «Наш прогноз по курсу рубля к доллару — ₽92 на конец года. Соответственно, на тот же момент курс рубля к юаню может составить ₽12,26».
Какие инструменты в китайской валюте могут быть интересны инвесторам
Михаил Васильев из Совкомбанка в прогнозы на этот год закладывает постепенное ослабление курса рубля, что делает привлекательнее валютные активы. «Юань не содержит санкционных рисков, как доллар и евро, и поэтому подходит для сбережений. Безналичные юани можно вложить в депозиты, которые приносят небольшой процентный доход (2−4% годовых). Для более продвинутых инвесторов подойдут облигации крупных российских компаний в юанях, которые торгуются на Мосбирже. Доходности по ним составляют 5−7% годовых», — отметил он.
Однако размещение активов российских банков в юанях также осложнено узким кругом юаневых инструментов, несмотря на использование юаня в качестве альтернативы на фоне геополитических рисков в «токсичных» валютах, считает Юрий Кравченко из «Велес Капитала».
«Для частных инвесторов инструментарий соответственно также ограничен. Однако тем ажиотажнее спрос на новые инструменты на рынке. Так, недавно компания “Русал” разместила облигации на 1 млрд юаней. Изначальный объем размещения был увеличен вдвое на фоне повышенного спроса на бумаги. Облигации были доступны в том числе и физическим лицам», — напомнил аналитик. Он также добавил, что ожидает интерес к новым юаневым выпускам крупных корпоративных эмитентов.
Николай Дудченко из «Финама» пояснил, что при расчете по формуле Фишера процентная ставка по рублевым вкладам при инфляции 7,4%, по последним официальным данным за декабрь, дает реальную доходность от 3,5% до 7%, тогда как для юаневых вкладов реальная ставка выше.
«Ставки по вкладам в юанях на текущий момент составляют порядка 3,5−4%. При потенциале роста курса юаня в текущем году, скажем, на 10%, это также дает номинальную доходность порядка 14%. Международный валютный фонд прогнозирует рост инфляции в Китае порядка 1,7% за 2024 год, что дает реальную доходность около 10,5%. Однако надо заметить, что сюда заложены валютные риски», — подчеркнул он.
Эксперт также напомнил, что на рынке присутствует более 20 выпусков облигаций российских эмитентов, номинированных в китайских юанях: «Наиболее активные эмитенты юаневых облигаций — компании “Русал” и “Металлоинвест”. Главное, что здесь нет инфраструктурных рисков и при этом у инвестора в отличие от “чистой” покупки юаня есть возможность заработать и на облигационном купоне. Наиболее интересны, на наш взгляд, бонды “Полюса”.
Ксения Котченко